ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эксклюзив: российские гонщики прокомментировали итоги первого этапа ERC Итоги Ралли Азорских островов – первого этапа чемпионата Европы по ралли – оказались совсем не такими, какими их представляли себе до старта российские болельщики. По ходу первых двух дней для большинства российских экипажей всё складывалось отлично, но в последний день всё пошло прахом. Россияне вернулись домой, переосмыслили произошедшее и теперь готовы рассказать о том, как завершилось для них Ралли Азорских островов.

Алексей Лукьянюк (лидировал, но сошёл)

«Все наверное уже знают итоги первого этапа чемпионата Европы по ралли. В заключительный день мы досрочно сошли. Ехали в контроле, ехали достаточно спокойно. Никуда не неслись, не рисковали. В левом крутом повороте вокруг скалы слишком сильно прижался внутрь и зацепил выступающий камень – он был прямо в стене. Выступал сантиметров на пять, наверное. Он не был отмечен у нас в стенограмме, хотя наверное должен был быть. Мы пришли к выводу, что это была недоработка на ознакомлении. Поскольку такие повороты я всегда проезжал внутри – и это единственное правильное место, где их нужно ехать, – надо было знать, что там было это препятствие. Вина наша, машина здесь ни при чём. Да, помарка небольшая, но очень дорогая. Такое уже бывало. И, к сожалению, это очередной штрих в нашей истории. Но своё в субботу мы отгрустили, сейчас смотрим вперёд. С хорошим настроением, потому что скорость у нас есть.



Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов. Фото: Лина Арнаутова

Следующий этап – асфальтовый, который мы в прошлом году выиграли. В этом году будет весьма сложно, Каетанович очень силён. В прошлом году на этой гонке он сходу был быстр, мы же достаточно долго искали свой темп, но у меня уже больше опыта, я лучше умею работать с автомобилем, настройками. Надеюсь, что опыт прошлого сезона поможет мне сразу поехать быстрее. Так что все мысли теперь о подготовке к следующему этапу. Надо "взбодрить" тренировочную BMW, поменять амортизаторы на асфальтовые закупить колёса и выезжать на трассу…»

Николай Грязин (ехал без усилителя руля, пробивал колёса)

«Гонку мы финишировали, чему очень рады! Первые два дня ехали нормально, местами атаковали, местами аккуратненько, и в итоге после двух дней лидировали в классе ERC Junior U28. Ну в третий день у нас начались проблемы. На втором допе с утра – мы его называем "Пилой" – мы довольно сильно ударились колесом. Из-за этого у нас отказал усилитель руля. Мы остановились на допе, чтобы проверить колесо, но оказалось, что оно в порядке, и на этом мы потеряли драгоценное время. В итоге "Пилу" и параллельный доп мы ехали без усилителя. Раньше мне доводилось ездить без усилителя на переднеприводной Peugeot. На неровностях и колее было очень трудно, но в других местах можно было терпеть.



Николай Грязин и Ярослав Фёдоров. Фото: Лина Арнаутова

В заключительный день трассу накрыл туман. На первом проезде было тяжело, местами у нас были записи "расстояние прямо" и в этом расстоянии были повороты – там было тяжело найтись. На втором прохождении я подучил эти места, и уже в тумане было спокойнее. На втором круге началось тоже неладное. На допе "Vila Franca – Sao Bras" мы пробили колесо в неизвестном нам месте, тем самым потеряв ещё много времени. А финальные два допа проехали на оставшихся убитых колёсах. Очень жалко за сход Лукаса и Ременника, они молодцы, лидировали каждый в своём классе! Я доволен тем, что доехал. Доволен, что получилось выиграть один доп и местами проигрывать немного быстрым ребятам. А этот результат явился следствием всех проблем, с которыми столкнулись другие участники, так что к финишному итогу я отношусь нейтрально».

Сергей Ременник (шёл первым в зачёте ERC2, но вылетел с трассы)

О сходе в заключительный день: «На двадцатикилометровом спецучастке мы вылетели по прямой в левом повороте, сдавая задом, наехали на земляной вал с которого было не выехать самостоятельно. И в таком месте, где не оказалось ни одного зрителя, чтобы помочь нам. "Домкратили" машину, подкладывали камни, все, что могли сделать своими руками, сделали, но потеря времени оказалась уже велика». О ралли в целом: «Эта неделя была очень интересной, сложной и удивительной. Я очень рад, что мы оказались с Марком на чемпионате Европы благодаря Алексею Лукьянюку, который надоумил нас на это. Тут действительно несколько другое соревнование, чем мы ездили до сих пор. Вроде бы то же ралли, но более сложное… Соревнование длится значительно дольше, и три гоночных дня были для нас морально тяжелы. У нас была прекрасная стенограмма, мы знали, что делать, Алексей Лукьянюк с нами провёл большую предварительную работу, мы сделали тесты – мы были готовы к гонке, мы были готовы к специфике гонки!



Сергей Ременник и Марк Розин. Фото: Лина Арнаутова

Но только стартовав, мы стали постигать специфику чемпионата Европы, такого длительного соревнования, и морально это было тяжело. Третий день оказался уже "за гранью". К сожалению, пролидировав в классе все это время, мы не смогли финишировать и, соответственно, получим очки только за первый день. Но, что более важно, мы получим опыт. Вернее, мы его уже получили за этот этап. И теперь мы уже однозначно лучше подготовлены, и мы, и команда, к следующей гонке. Все, что мы получим в течение этого сезона – это, безусловно, уникальный и бесценный опыт. В начале третьего дня мы ожидали, что если события будут развиваться так же, как и шли, будет "прекрасный российский дубль". А в итоге мы получили просто российский дубль: и мы, и наш друг и тренер – не смогли финишировать эту гонку. Но, как я уже сказал, мы получили бесценный опыт, и сделаем всё, чтобы добиться своей цели».

Марк Розин (штурман Сергея Ременника):

«Что касается записи и чтения (штурманской работы) – это оказалась очень тяжёлая гонка с рваным ритмом. Есть очень быстрые секции с плотной записью позиций, где поворот за поворотом, и все это происходит на большом ходу. Быстрые повороты чередуются с крутыми, потом опять начинаются быстрые, которые нужно проговорить заранее, некоторые, наоборот, сказать позже, чтобы не сбить пилота. Такие гонки мы ещё не ездили. Также тут был сложный рельеф. К сожалению, он-борды его не передают в полной мере. Когда записывали дорогу – мы всё это видели, но при проверке стенограмм видеозаписи с ознакомления этого не показывали. Очень крутые спуски, и то, что записано поворотами, которые должны проезжаться в хорошем темпе, на спусках становилось ужасно медленным.



Сергей Ременник и Марк Розин. Фото: Лина Арнаутова

В плане организации можно только позавидовать тому, как все было сделано. Очень удобные графики: тебя не нагружают тем, что из одного места ты должен срочно переместиться в другое. На самом деле находилось время, чтобы спать и отдыхать. Но такой недельный график очень тяжело пережить морально. Начиная с воскресенья и заканчивая следующей субботой находишься в напряжённой атмосфере с постоянной спортивной деятельностью, а не твоей ежедневной работой, к которой ты привык. Это, можно сказать, будто силы из тебя выпивает. Конечно, к последней секции ралли ехать было уже тяжело, но ехали, боролись. К сожалению, результата нет. Но то, что мы проехали – это больше двух часов на спецучастках, – этот прожитый опыт у нас уже никто не отнимет. Оказалось очень тяжело ехать с большим временным преимуществом. Если бы складывалось как в прошлом сезоне чемпионата России – плотная борьба до конца на секунды, – ехалось бы гораздо проще. А ощущение такого преимущества оказало на нас моральное давление, что, возможно, тоже послужило одной из причин, приведших к ошибке. Из этого мы сделаем выводы и постараемся не допускать повторения. Ещё хочу отметить, что все те сообщения, комментарии в социальных сетях, которые оставляют люди, порой даже нам незнакомые, – эта поддержка очень приятна, она вдохновляет. Понимаю, что мы не оправдали некоторых надежд... Встретимся на Канарах, там будет круто!»

Артур Мурадян (потерял массу времени в первый день)

«Гонка была феноменальная. В последний день поменялась погода. Первые допы проходили на высоте порядка 900 метров. Сильнейший туман продолжался почти через весь спецучасток. Мы ехали очень аккуратно, старались на атаковать. Думали, что после обеда ситуация изменится, но на самом деле после обеда ситуация не только не изменилась – доп, который мы ехали в первый день и на котором потеряли семь минут тоже оказался в плотном тумане! Заключительный день гонки практически с нуля создал интригу в чемпионате. Для нас же он был ознаменован борьбой с собой – мы неоднократно врезались в камни или ещё куда-то…»



Артур Мурадян и Павел Челебаев. Фото: Лина Арнаутова

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-04-2017, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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