Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Правила перевозки детей ужесточат этим летом - автоновости

Правила перевозки детей ужесточат этим летом - автоновостиПравила перевозки детей ужесточат этим летом

В России этим летом должно быть принято правительственное постановление, серьезно ужесточающее перевозку детей в автомобилях

В частности, в Правила дорожного движения будет внесен пункт, запрещающий использование различных адаптеров и «стяжек» ремней безопасности. Кроме того, автокресла должны будут строго соответствовать весу и росту ребенка, а детей ростом выше 150 см будет разрешено перевозить без специальных удерживающих устройств. Штраф за нарушение правил перевозки детей вырастет с нынешних 500 до 3000 рублей. Об этом заявила глава Общественного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Соответствующие поправки были разработаны МВД еще два года назад, но так и не вступили в силу. В ГИБДД говорят о том, что согласны с тем, что нынешняя привязка к возрасту устарела и неактуальна.

В 2015 года Российский красный крест (РКК) и Государственный научный центр НАМИ выступили с аналогичным предложением. В частности, предложения касались роста детей и запрета различных лямок, корректоров и фиксаторов, которые сдвигают ремень вниз. По данным РКК и НАМИ такими недорогими несертифицированными устройствами в России пользуется до 30% водителей. Основная опасность применения таких устройств – ремень действительно сдвигается вниз, выводя из зоны риска шею, но при аварии вся энергия удара уходит в район живота. Это может привести к серьезным повреждениям внутренних органов.

Ранее Росстандарт запретил продажи устройства ФЭСТ, которое представляет собой треугольную накладку на ремни безопасности, отводящее верхнюю лямку от области шеи к грудной клетке. В ведомстве посчитали, что данное устройство нарушает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   4-04-2017, 08:56      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Изящные манеры - автоновости
3-05-2016, 13:10, Автоновости
Универсал Volvo V90 примерил новый корпоративный «костюм» и стал еще более практичным....
Подробнее
Замминистра внутренних дел предложил сажать за плохо построенные автодороги - автоновости
25-07-2014, 23:00, Автоновости
Заместитель министра внутренних дел РФ предложил ввести уголовное наказание за халатное отношение к строительству и содержанию автодорог....
Подробнее
Nissan готовится представить в Токио новый концепт под брендом Datsun - автоновости
16-10-2015, 17:44, Автоновости
Японский бюджетный бренд Datsun, принадлежащий концерну Nissan, готовится представить концепт новой модели....
Подробнее
Mitsubishi компенсирует убытки своим поставщикам - автоновости
4-05-2016, 16:01, Автоновости
Партнеры компании понесли финансовые потери в связи с «топливным скандалом»....
Подробнее
Peugeot привезет на Женевский автосалон новый Peugeot 208 - автоновости
19-02-2015, 22:45, Автоновости
Премьера обновленной версии Peugeot 208 пройдет в рамках автосалона в Женеве в марте 2015 года....
Подробнее
Внедорожник Honda CR-V станет больше и дороже - автоновости
13-07-2015, 12:47, Автоновости
Японский автопроизводитель Honda поделился информацией о кроссовере CR-V нового поколения, который появится на рынке в 2017 году....
Подробнее
Еще четыре компании отказались от участия Московском автосалоне - автоновости
22-08-2016, 17:08, Автоновости
Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Mazda и Peugeot Citroen не приедут на ММАС 2016....
Подробнее
Lamborghini не планирует выпускать суперкары с гибридной силовой установкой - автоновости
15-03-2014, 13:40, Автоновости
Премиальный автопроизводитель Lamborghini не собирается выпускать серийный суперкары с гибридной силовой установкой....
Подробнее
Hyundai
7-03-2014, 06:20, Автоновости
Посетители апрельского международного автосалона в Нью-Йорке получат возможность первыми увидеть и оценить новое поколение седана Hyundai Sonata....
Подробнее
Тайваньская компания Luxgen представила свой новый кроссовер
13-11-2013, 00:40, Автоновости
Новый кроссовер компании Luxgen, который был представлен на днях, получил маркировку U6 Turbo. Новинка базируется на той же платформе, что и седан Luxgen 5. Он же «поделился» и силовой линейкой. На...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU