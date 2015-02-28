Команда ECR выставит только две машины в Инди 500 из-за аварии Ньюгардена
В этом сезоне команда Ed Carpenter Racing не выставит дополнительную третью машину в гонке 500 миль Индианаполиса из-за аварии Джозефа Ньюгардена в Техасе в прошлом году.Коллектив, выступающий с обвесами и моторами Chevrolet, выставлял третью машину в Инди 500 на протяжении двух последних сезонов, но в 2017 году команду будут представлять только два гонщика – Джей Эр Хильдербранд и Эд Карпентер.Таким образом, Спенсер Пигот, выступающий за команду на дорожных и городских трассах, не сможет провести Инди 500, по крайней мере в составе ECR.
Авария Джозефа Ньюгардена и Конора Дэли в Техасе В июне прошлого года Джозеф Ньюгарден, в этом году перешедший в команду Penske, попал в сильную аварию с Конором Дэли на полуторамильном овале в Техасе, после которой из-за сильного дождя гонка, не состоявшаяся днём ранее также из-за неблагоприятных погодных условий, была перенесена на август.В той аварии одно из шасси команды было разбито под списание, и поэтому теперь у коллектива нет возможности выставить третью машину в Инди 500.«Мы не смогли найти подходящий вариант, чтобы выставить третью машину, потому что для этого нам нужно купить новое шасси, а сейчас у нас нет необходимых средств, – сказал Эд Карпентер в интервью Autosport.com.У нас было пять шасси до аварии Ньюгардена в Техасе в прошлом году. Теперь у нас осталось четыре. Отправляться в Индианаполис в мае с тремя машинами и только одним запасным шасси достаточно неразумно. Для этого нам нужно было бы купить ещё одну машину.К тому же, многие сотрудники, работавшие с третьей машиной, нашли себе новые места в других командах, и их можно понять. А мы не хотим выставлять третью машину просто для галочки. Мы хотим, чтобы все три автомобиля были конкурентоспособны, иначе это неинтересно ни для пилота, ни для команды».Спенсер Пигот провёл свою первую Инди 500 в прошлом году в составе команды Rahal Letterman Lanigan Racing, что стало возможно благодаря призу за чемпионский титул в серии IndyLight, который он завоевал в 2015 году. После этого он перешёл в команду Ed Catpenter Racing, в составе которой провёл все оставшиеся гонки сезона на дорожных и городских трассах.Хотя сам Карпентер отмечал, что пилотом третьей машины, вполне очевидно, стал бы Пигот, теперь его шансы на выступление в Инди 500 достаточно малы.«Мы ищем возможности, но у меня нет денег, так что похоже, что я не смогу получить место где-то ещё, – сказал Пигот. – Посмотрим. У нас в распоряжении ещё есть немного времени».Карпентер также отметил, что он вёл переговоры со Стефаном Уилсоном, который в прошлом году провёл Инди 500 в составе команды KV Racing, но им не удалось достигнуть окончательной договорённости. ЕДИНЫЙ ОБЕС 2018 ГОДА НЕ УДАРИТ ПО КОШЕЛЬКУ КОМАНД Эд Карпентер также отметил, что, по его мнению, переход на новый единый обвес в 2018 году не приведёт к необходимости увеличивать бюджет для того, чтобы выставить дополнительные машины в Инди 500.«Я не думаю, что это создаст какие-то проблемы, – сказал Карпентер. – Во-первых, сам обвес не будет требовать таких вложений как те, что мы используем сейчас. А во-вторых, даже сейчас основные затраты идут на шасси, а не на аэродинамику».Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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