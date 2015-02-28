ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Официально: Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в составе Sauber в Китае Команда Sauber подтвердила, что на Гран При Китая Антонио Джовинацци заменит в кокпите C36 Паскаля Верляйна. Верляйн получил травму спины в результате аварии на Гонке чемпионов-2017. Это повлияло на его режим тренировок. Несмотря на то, что он вернулся в кокпит машины на втором тестовом блоке в Барселоне и принял участие в пятничных тренировках в Мельбурне, в конце концов было принято решение, что на остаток уик-энда в Австралии немца заменит резервный пилот Ferrari Антонио Джовинацци. Вследствие недостаточной физической подготовки Паскаль вынужден пропустить и Гран При Китая. В Шанхае его заменой вновь станет Джовинацци. Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в составе Sauber в Китае? «Для меня сейчас самое главное то, что я могу интенсивно тренироваться и выкладываться на 100%. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы быть готовым вернуться как можно скорее, – сказал Верляйн. – Тогда я и буду готов провести свой первый Гран При в составе Sauber. Надеюсь, что я вернусь в Бахрейне, но если мне придется дождаться этапа в России, я сделаю все возможное, чтобы быть максимально готовым к этому уик-энду».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-04-2017, 03:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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