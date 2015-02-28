Официально: Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в составе Sauber в Китае
Команда Sauber подтвердила, что на Гран При Китая Антонио Джовинацци заменит в кокпите C36 Паскаля Верляйна.Верляйн получил травму спины в результате аварии на Гонке чемпионов-2017. Это повлияло на его режим тренировок.Несмотря на то, что он вернулся в кокпит машины на втором тестовом блоке в Барселоне и принял участие в пятничных тренировках в Мельбурне, в конце концов было принято решение, что на остаток уик-энда в Австралии немца заменит резервный пилот Ferrari Антонио Джовинацци.Вследствие недостаточной физической подготовки Паскаль вынужден пропустить и Гран При Китая. В Шанхае его заменой вновь станет Джовинацци.Антонио Джовинацци заменит Паскаля Верляйна в составе Sauber в Китае?«Для меня сейчас самое главное то, что я могу интенсивно тренироваться и выкладываться на 100%. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы быть готовым вернуться как можно скорее, – сказал Верляйн. – Тогда я и буду готов провести свой первый Гран При в составе Sauber.Надеюсь, что я вернусь в Бахрейне, но если мне придется дождаться этапа в России, я сделаю все возможное, чтобы быть максимально готовым к этому уик-энду».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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