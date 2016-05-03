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Кроссовер Spyker будет гибридным - автоновости

Кроссовер Spyker будет гибридным - автоновостиКроссовер Spyker будет гибридным

Автор фото: фирма-производитель

Компания Spyker решила вернуться к идее производства эксклюзивного кроссовера

Напомним, что концепт Spyker D12 Peking to Paris был представлен в 2006 году. Планировалось, что серийная версия будет оснащаться двигателем W12 производства Volkswagen AG. Компания даже собрала 200 предзаказов, но затем из-за череды банкротств и финансовых неудач была вынуждена отложить производство кроссовера и вернуть клиентам депозиты.

Глава Spyker Виктор Мюллер в одном из своих недавних интервью заявил, что компания вернулась к идее производства кроссовера. Однако, вместо прожорливого двигателя W12, он будет оснащаться гибридной силовой установкой. В ее основу ляжет турбодвигатель V8 производства Koenigsegg, а помогать ему будет электромотор небольшой мощности, так называемый range extender, позволяющий увеличить дистанцию пробега на одной заправке.

Виктор Мюллер заявил, что технические характеристики кроссовера уже утверждены, а его дизайн «сделает супер SUV одним из самых красивым автомобилей в сегменте». Кроссовер будет построен на платформе, которую Spyker разрабатывал совместно с Lotus еще до своего банкротства.

Производство кроссовера организуют на заводе CPP Manufacturing в британском Ковентри. Правда, вначале компания соберет 100 экземпляров родстера Spyker C8 Preliator, оснащенного двигателем Koengisegg V8. Ситомость каждого из экземпляров составит не менее 429 тысяч долларов. Стоит ожидать, что кроссовер будет не намного дешевле.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   4-04-2017, 00:41      |      Категория:  Автоновости
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