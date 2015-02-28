ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Гоночный уик-энд в Австралии преподнёс нам массу уроков Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф поделился впечатлениями от старта сезона-2017 в Мельбурне и ожиданиями от предстоящего этапа в Шанхае. «В Австралии мы провели первый гоночный уик-энд с новым техническим регламентом, новой машиной, новыми шинами и новым гонщиком, – цитирует Вольфа официальный сайт Формулы 1. – Мы собрали много информации, которая поможет нам при принятии решений в дальнейшем. Наша команда старается прибавлять с каждым днём. В тот конкретный день в Мельбурне Ferrari оказалась быстрее, поэтому теперь нам нужно понять, что нужно сделать, чтобы оказаться впереди. Но мы должны быть осторожны. Если рассчитывать на победы, только опираясь на успехи прошлых лет, то ошибок не избежать. Нужно принять поражение, определить свои слабые стороны и ответить. Видео: Реакция Тото Вольфа стала темой для шуток в интернете В первой гонке, прошедшей по новому техническому регламенту, оба наших гонщика поднялись на подиум. Это хороший результат в любом случае, но это не значит, что мы довольны, так как во многих областях можно прибавить. В течение прошедшей недели мы концентрировали именно на этой задаче. Дело не в том, что высокая конкуренция придала нам дополнительную мотивацию, а в том, что мы должны выполнить нашу домашнюю работу как можно лучше. В этом плане я очень доволен подходом обоих наших гонщиков. Льюис находится в своей лучшей форме за последние четыре года, как на трассе, так и за её пределами. Он стал опорой команды и доказал это в Мельбурне. Валттери хорошо адаптировался и выступил на высоком уровне, справившись с прессингом и достойно заменив Нико Росберга. Наши юниоры впечатлили меня по-разному. Борьба Эстебана Окона с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом и его выход победителем из этого поединка вызывали у меня чувство гордости. Я сочувствую Паскалю Верляйну, поскольку ему сильно не повезло. Я впечатлён его зрелостью и решением сообщить Sauber о том, что он не сможет выступить на должном уровне в Мельбурне. Такое мужество и самоотверженность позволили ему заработать ещё больше уважения со стороны команды. Теперь ему нужно набрать физическую форму и вернуться в строй. Не сомневаюсь, что после возвращения за руль он покажет всем, что остался прежним Паскалем. Гоночный уик-энд в Австралии преподнёс нам массу уроков. Теперь мы отправляемся в Китай и готовы к борьбе, которую ждём с нетерпением».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-04-2017, 00:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на о. Русский, проходит чемпионат России по пауэрлифтингу. Во второй день, 27 февраля, в спортзале ДВФУ на о. Русский состязались мужчины весовой категории до 83 кг,... Подробнее 30 сентября во Владивостоке «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 20:00. Представляем соперника «Торпедо» (Нижний Новгород) Клуб образован: 1946 год... Подробнее В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории... Подробнее 8 мая на акватории Водной станции ТОФ состоялся массовый заплыв в открытой воде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили федерация подводных видов... Подробнее Льюис Хэмилтон вышел в лидеры после коробки передач на машине Нико Росберга. Эд Стро размышляет, удалось бы британцу взять верх в домашнем Гран При, если бы обе машины Mercedes добрались до финиша... Подробнее ... Подробнее Владивостокские спортсмены, добившиеся высоких результатов в текущем году, а также их тренеры получат денежное поощрение от главы города Игоря Пушкарёва. Имена лучших представителей спорта будут... Подробнее Несмотря на вылет, пилот Sauber Маркус Эрикссон остался доволен своим выступлением на Гран При Малайзии. Экс-гонщик Caterham по итогам всех трех тренировок и квалификации попадал в топ-10, однако в... Подробнее Генеральный секретарь Российского союза футбола, Анатолий Воробьев поведал о товарищеском матче, который пройдет в скором времени. Он нужен для попадания на чемпионат мира в 2014 году. Теперь... Подробнее Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге он познакомился с Миком Шумахером – сыном легендарного семикратного чемпиона мира. На этапе в Германии 17-летний Мик... Подробнее