Тото Вольф: Гоночный уик-энд в Австралии преподнёс нам массу уроков
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф поделился впечатлениями от старта сезона-2017 в Мельбурне и ожиданиями от предстоящего этапа в Шанхае.«В Австралии мы провели первый гоночный уик-энд с новым техническим регламентом, новой машиной, новыми шинами и новым гонщиком, – цитирует Вольфа официальный сайт Формулы 1. – Мы собрали много информации, которая поможет нам при принятии решений в дальнейшем.Наша команда старается прибавлять с каждым днём. В тот конкретный день в Мельбурне Ferrari оказалась быстрее, поэтому теперь нам нужно понять, что нужно сделать, чтобы оказаться впереди.Но мы должны быть осторожны. Если рассчитывать на победы, только опираясь на успехи прошлых лет, то ошибок не избежать. Нужно принять поражение, определить свои слабые стороны и ответить.Видео: Реакция Тото Вольфа стала темой для шуток в интернетеВ первой гонке, прошедшей по новому техническому регламенту, оба наших гонщика поднялись на подиум. Это хороший результат в любом случае, но это не значит, что мы довольны, так как во многих областях можно прибавить. В течение прошедшей недели мы концентрировали именно на этой задаче. Дело не в том, что высокая конкуренция придала нам дополнительную мотивацию, а в том, что мы должны выполнить нашу домашнюю работу как можно лучше.В этом плане я очень доволен подходом обоих наших гонщиков. Льюис находится в своей лучшей форме за последние четыре года, как на трассе, так и за её пределами. Он стал опорой команды и доказал это в Мельбурне. Валттери хорошо адаптировался и выступил на высоком уровне, справившись с прессингом и достойно заменив Нико Росберга.Наши юниоры впечатлили меня по-разному. Борьба Эстебана Окона с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом и его выход победителем из этого поединка вызывали у меня чувство гордости.Я сочувствую Паскалю Верляйну, поскольку ему сильно не повезло. Я впечатлён его зрелостью и решением сообщить Sauber о том, что он не сможет выступить на должном уровне в Мельбурне. Такое мужество и самоотверженность позволили ему заработать ещё больше уважения со стороны команды. Теперь ему нужно набрать физическую форму и вернуться в строй. Не сомневаюсь, что после возвращения за руль он покажет всем, что остался прежним Паскалем.Гоночный уик-энд в Австралии преподнёс нам массу уроков. Теперь мы отправляемся в Китай и готовы к борьбе, которую ждём с нетерпением».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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