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Региональный союз туриндустрии Сибири прекратит работу

Региональный союз туриндустрии Сибири прекратит работу




Региональный отраслевой союз туриндустрии Сибири (РОСТ) прекратит свою работу. По словам экс-председателя правления союза Натальи Куцевол, такое решение было принято в ходе встречи с членами РОСТ.

«В ближайшие месяца два-три мы будем в процессе ликвидации. Я не могу больше исполнять обязанности председателя правления, так как требуется больше времени уделять своему бизнесу в рамках развития туризма в Новосибирской области, а нового председателя выбрать не получилось», — сказала она, передает «Коммерсант».

Отметим, что Региональный отраслевой союз туриндустрии Сибири был создан 2006 году. Более 10 лет организация представляла интересы туристических компаний и предприятий, входящих в ее состав. Согласно данным, опубликованным на сайте союза. на данный момент в его состав входят 22 компании, передает «Турпром».[xfields][/xfields]



Опубликовано:   3-04-2017, 21:30      |      Категория:  Туризм
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