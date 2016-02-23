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НОВОСТИ ТУРИЗМА
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Региональный союз туриндустрии Сибири прекратит работу
Региональный отраслевой союз туриндустрии Сибири (РОСТ) прекратит свою работу. По словам экс-председателя правления союза Натальи Куцевол, такое решение было принято в ходе встречи с членами РОСТ.
«В ближайшие месяца два-три мы будем в процессе ликвидации. Я не могу больше исполнять обязанности председателя правления, так как требуется больше времени уделять своему бизнесу в рамках развития туризма в Новосибирской области, а нового председателя выбрать не получилось», — сказала она, передает «Коммерсант».
Отметим, что Региональный отраслевой союз туриндустрии Сибири был создан 2006 году. Более 10 лет организация представляла интересы туристических компаний и предприятий, входящих в ее состав. Согласно данным, опубликованным на сайте союза. на данный момент в его состав входят 22 компании, передает «Турпром».[xfields][/xfields]
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