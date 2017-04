ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Старший сын Рубенса Баррикелло готовится к тестам в Формуле 4 Эдуардо Баррикелло, старший сын экс-пилота Формулы 1 Рубенса Баррикелло, готовится к дебюту за рулём машины с открытыми колёсами. В мае 15-летний Дуду впервые протестирует автомобиль Ф4, а накануне он прошёл подгонку сиденья. Сам же Рубенс также не отказал себе в удовольствии посидеть за рулём. About yesterday... vai q sobra uns minutinhos dai ja dou umas voltas?? //// a seat for me too... just in case???? Публикация от Rubens Barrichello 1?1?1? (@rubarrichello) Мар 28 2017 в 1:29 PDT

«Сиденье готово… В мае мы проведём первые тесты в Формуле 4. Как быстро летит время… – написал Баррикелло-старший в Instagram. – Дуду, надеюсь, ты надолго запомнишь этот день, как и я». Как пошутило немецкое издание Motorsport-Total, памятуя о тяжелой судьбе второго номера Рубенса при Михаэле Шумахере в Ferrari, будет забавно, если однажды Эдуардо и Мик Шумахер, который в этом году дебютирует в Ф3, станут напарниками в Формуле 1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 3-04-2017, 19:48 | Категория: Все новости » Спорт

