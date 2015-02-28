FIA откроет Зал славы автоспорта

В течение 2017 года FIA планирует открыть Зал славы для чествования автоспортивных легенд прошлого и настоящего.Несмотря на более чем вековую историю, в руководящем органе автоспорта впервые задумались об этой идее, которая давно и успешно используется в таких чемпионатах, как MotoGP, IndyCar, NASCAR, V8 Supercars.«В декабре мы откроем Зал славы FIA, – цитирует Тодта AUTOSPORT. – Мы работаем над этим уже два-три года. Один Зал славы будет располагаться в Париже, второй – в Женеве.Там будут представлены люди, некоторых из которых, к сожалению, уже с нами нет. Но изображения будут выглядеть потрясающе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
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