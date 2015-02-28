В Приморском отделении общества «Динамо» наградили лучших по итогам 2016 года

В Приморском региональном общественно-государственном обществе (ПРОГО) ВФСО «Динамо» прошло заседание Президиума, на котором наградили десять лучших спортсменов, достигших больших успехов в 2016 году.

Победителем стал коллектив Управления МВД России по Приморскому краю, серебряным призером - коллектив Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, «бронзу» получила команда Главного Управления МЧС России по Приморскому краю.

Необходимо отметить, что в соревнованиях принимали участие также ветераны и пенсионеры силовых структур.

Спортсмены Приморского спортивного общества «Динамо» успешно выступили на российской и международной аренах, а также в ведомственных чемпионатах.

Так, четырехкратным чемпионом Европы среди полицейских и пожарных по плаванию стал майор полиции Валерий Пермяков (50 м вольным стилем и брассом, 100 м баттерфляем и брассом).

Там же многократным призером по легкой атлетике стал старший сержант полиции Станислав Мироненко (прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, бег 110 м с барьерами).

За отчетный период приморские пограничники на раз становились чемпионами и призерами чемпионатов пограничной службы и стран СНГ, международных соревнований. Победителем международного турнира по борьбе самбо памяти Юрия Потапова (этап Кубка мира), серебряным призером чемпионата СНГ по борьбе самбо, бронзовым призером Кубка Президента России по борьбе самбо стал старший сержант Пограничного управления мастер спорта Олег Спасенников.

Мастер спорта по борьбе самбо, прапорщик Александр Мельников занял второе место на международном турнире по борьбе самбо памяти Юрия Потапова (этап Кубка мира), первое место на всероссийском турнире по борьбе самбо на призы Героев-пограничников, второе место на чемпионате Пограничной службы ФСБ России по борьбе самбо.

На международном турнире по рукопашному бою на призы Героев-пограничников третье место занял мичман Пограничного управления мастер спорта Юрий Сарапин.

Первое место на чемпионате Пограничной службы по военному троеборью, служебному многоборью занял сержант Пограничного управления кандидат в мастера спорта Александр Кушеков.

Так же отличились и военнослужащие в/ч 6890. Первое место на чемпионате ВВ МВД России по легкой атлетике на дистанции 5000 м и второе место на чемпионате России по кроссу на такой же дистанции занял прапорщик Евгений Бушков.

Первое место во всероссийском турнире «Солдаты России» и третье место в чемпионата ВВ МВД России по рукопашному бою занял младший сержант Евгений Шаломаев.

Старшина ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Кривушонок стал чемпионом и призером чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов (этап задержания, преодоление полосы препятствия).

Рядовой ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Крача стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту, установив рекорд округа.

Проведена работа в рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо – детям России», по итогам которой за 2016 год работа Приморского спортобщества признана лучшей в Дальневосточном федеральном округе.

Лауреатом конкурса названы Детско-юношеское спортивно-патриотическое объединение «Юный динамовец» (руководитель Владимир Владимирович Шипунов), КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 2 г. Владивостока» (руководитель Николай Николаевич Яхонтов) и Дружина юных пожарных Приморского края, г. Владивосток (руководитель Денис Алексеевич Миронов).





Владимир Болдырев, фото автора