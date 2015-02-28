ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса: Для чего Алонсо уходить из McLaren посередине сезона? Гонщик Williams Фелипе Масса выразил уверенность в том, что его бывший напарник по Ferrari Фернандо Алонсо не уйдёт из McLaren посередине сезона, несмотря на многочисленные проблемы команды. После тяжёлых предсезонных тестов и схода на первом этапе в Мельбурне появились разговоры о том, что двукратный чемпион мира может покинуть команду из Уокинга, не дожидаясь завершения действия контракта. «Я думаю, первое, что нужно понимать: у Фернандо есть контракт, – цитирует Массу F1i. – Если он уйдёт сейчас, то останется без места до следующего года. Ради чего? У Алонсо солидный контракт, так что он останется и будет соблюдать его до конца года. Хотя, конечно, возможно всякое. Если он думает о переходе в конкурентоспособную команду, то это произойдёт не раньше следующего года. Бросить всё посередине сезона? Не думаю, что так будет. Хотя, как я сказал только что, нет ничего невозможного».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 3-04-2017, 11:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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