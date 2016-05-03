«АвтоВАЗ» планирует экспортировать Lada 4х4 в Китай - автоновости
«АвтоВАЗ» планирует экспортировать Lada 4х4 в Китай
Автор фото: фирма-производитель
Президент «АвтоВАЗ» Николя Мор в рамках прошедшей накануне пресс-конференции поделился планами, касаемо экспорта продукции концерна
Ранее сообщалось, что Волжский автозавод планирует наладить экспорт автомобилей на Кубу и уже договорился о первой партии в 300 автомобилей, а сегодня стало известно, что в рамках расширения экспорта, компания планирует выйти на рынок Китая.
По словам Мора, уже сейчас идут переговоры с тремя китайскими импортерами, в первую очередь речь идет о Lada 4х4, именно внедорожник больше всего актуален на китайском рынке. Так же Николя Мор отметил, что первые внедорожники могут попасть в китайские автосалоны уже в нынешнем году, во многом, благодаря тому, что серийная Lada 4х4 соответствует всем требованиям китайского законодательства и без переделок проходит сертификацию.
По неофициальной информации, «АвтоВАЗ» планирует продавать в поднебесной более 10 000 автомобилей в год, однако, финального решения по этому вопросу пока нет.
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