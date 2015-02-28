ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ раскритиковали друг друга Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ обвинили друг друга в непрофессионализме после событий, произошедших по ходу первой гонки TCR в Рустави в воскресенье. В первом повороте после старта между швейцарцем и французом произошло два контакта. Инцидент со стороны выглядел вполне безобидным, и стюарды оставили его без внимания. Однако сами оппоненты посчитали иначе, поскольку на круге возвращения в боксы столкнулись ещё раз. Комини, по рассказам очевидцев, не успел затормозить и врезался в заднюю часть машины Вернэ, что привело к повреждению радиатора, в результате которого действующему чемпиону пришлось стартовать с пит-лейна во втором заезде. «Моя команда не хочет обращаться к стюардам. Они даже не смотрели повтор инцидента. Не знаю почему, – цитирует Комини TouringCarTimes. – Земля круглая – моей целью является победа в чемпионате, и я обещаю, что выиграю. Я горжусь своими механиками и очень доволен первой гонкой. Но вот второй заезд оставил горькое разочарование. Жан-Карл постоянно чем-то недоволен. Во втором повороте он оставил калитку открытой, я решил воспользоваться возможностью, но он ударил меня. Виноват он, не я. Его недовольство – это не моя проблема. Я люблю автоспорт, но произошедшее сегодня не имеет никакого отношения к автоспорту. Я рад, что он недоволен, поскольку знаю, что выиграю чемпионат, а он проиграет, так как слаб психологически». Сам Вернэ опроверг предположение о том, после финиша устроил брейк-тест Комини. «На обычной дороге всегда виноват тот, кто сзади. У меня не было даже подобной мысли, я не такой гонщик, – сказал француз. – Не думаю, что проблема во мне. Мы были друзьями, хорошо сотрудничали, но он решил начать эту драку. Такое поведение абсолютно непрофессионально для нашего чемпионата. Гоночный директор должен проявить жёсткость. В противном случае он будет так гоняться и дальше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 3-04-2017, 08:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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