Volkswagen отзовет более полумиллиона автомобилей - автоновости
Volkswagen отзовет более полумиллиона автомобилей
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Сегодня стало известно, что концерн Volkswagen отзовет 572 400 автомобилей, проданных на рынке КНР из-за возможной проблемы с эйрбэгами
Речь идет о 556 200 автомобилях Audi Q5, собранных на локальном производстве с девятого октября 2011 года по одиннадцатое августа 2016 года и о 16 200 автомобилях Audi Q5, импортированных с двадцать второго июня 2010 года по двадцать шестое июля 2016 года.
Госуправление Китая по контролю качества и карантина заподозрило проблему в пиропатронах боковых эйрбэгов, которые, по мнению регулятора, подвержены коррозии, растрескиванию и, в перспективе, могут представлять опасность для водителя и пассажиров. В рамках отзывной кампании, согласованной с Volkswagen, всем владельцам обозначенных выше автомобилей бесплатно заменят подушки безопасности. Сервисная акция начнется 15 мая на всей территории КНР.
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