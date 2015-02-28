70-летний юбилей отмечает заслуженный тренер России Владимир Шувалов!

3 апреля отмечает 70-летний юбилей заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Владимир Александрович Шувалов.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края выражают искреннюю признательность и благодарность за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие и популяризацию гребли на байдарках и каноэ и лодках «Дракон» в Приморье и Российской Федерации.

Любовь к спорту на протяжении всей жизни, верность его лучшим традициям, талант и мастерство Владимира Александровича служат примером молодому поколению приморских спортсменов.

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых достижений приморских гребцов, воспитанных под руководством Владимира Александровича Шувалова - на российских и международных спортивных аренах!





Шувалов Владимир Александрович – заслуженный тренер РСФСР, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» в 2011 г. Работает инструктором-методистом КГАУ «Краевая спортивная школа».

Владимир Александрович начал свою трудовую деятельность в обществе «Труд» в качестве тренера по байдаркам и каноэ с 1966 года. С 1970 года стал работать тренером в Школе высшего спортивного мастерства.

Его воспитанники неоднократно занимали призовые места как на краевых, дальневосточных и российских соревнованиях, так и на международных. Ученики Владимира Александровича прославляли и прославляют Приморский край своими победами и достижениями уже своих воспитанников!

Под руководством В.А. Шувалова успеха добился Георгий Цыбульников, заслуженный мастер спорта, который завоевал в составе байдарки-четверки на Олимпийских играх в Атланте (1996 г.) бронзовую медаль. Кроме того, Георгий Цыбульников неоднократно становился победителем этапов Кубков мира и призером Чемпионатов мира, чемпионом СССР и 22-кратным победителем Чемпионатов России.

Среди воспитанников Шувалова - Игорь Карымов – МСМК, многократный призер международных и российских соревнований по гребле на байдарках; Владимир Латышев и Александр Сергеев – мастера спорта, многократные призеры СССР и России.

Владимир Александрович Шувалов вырастил одного заслуженного мастера спорта, пять мастеров спорта международного класса и 40 мастеров спорта СССР и России.

Больше 10 лет он работал тренером команды «Тигры Владивостока», которая не раз становилась чемпионом и призером мира, Европы и международных и всероссийских соревнований по гребле на лодках «Дракон».

В.А. Шувалов – судья республиканской категории. Подготовил более 40 судей 1-й категории. Он известен и уважаем далеко за пределами Приморского края, а его авторитетное мнение всегда точно и беспристрастно.

Вся жизнь Владимир Александрович неразрывно связана со спортом. Он и сейчас активно продолжает развивать греблю, являясь председателем тренерского совета федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края