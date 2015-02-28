Марк Уэббер: Новый автомобиль придал Феттелю больше сил
Бывший напарник Себастьяна Феттеля Марк Уэббер заявил, что новый автомобиль придал сил подопечному Скудерии.После неудачного сезона-2016 Феттель сумел уже в первой гонке 2017 года одержать долгожданную победу.По мнению Уэббера, победа смогла поменять настрой Феттеля в нужную сторону: «Новое поколение автомобилей поспособствовало перерождению Феттеля. Чемпион мира Себастьян, похоже, вернулся.В прошлом году из-за невысоких шансов на победу он сильно просел в мотивации, так что нынешняя победа для него очень важна».Уэббер добавил, что его поразила работа бывшего напарника в Мельбурне: «Поскольку нынешними автомобилями труднее управлять, от гонщика зависит многое. У Феттеля как раз есть отличительная особенность: он всегда тщательно выискивает предел машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!