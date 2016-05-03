Компания Ford отзывает более тысячи внедорожников Ranger - автоновости

Вчера на портале «Росстандарта» появилась информация о согласовании с компанией Ford добровольной отзывной кампании, под которую попало 1395 пикапов Ranger, проданных в России в период с апреля 2014 года по июль 2015 года

В релизе подчеркивается, что сервисная акция касается только автомобилей со сдвоенной кабиной и двумя рядами кресел.

Причиной отзыва называют возможную неисправность пружины защелки, фиксирующей откидывающуюся спинку кресла в вертикальном положении. В случае поломки которой, из-за невозможности зафиксировать спинку сидения вертикально, возрастает риск получения пассажиров заднего ряда кресел травм в результате ДТП.

Все уполномоченные дилеры официального представителя компании Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» уже начали информировать клиентов о необходимости записаться на бесплатную замену защелки кресел. Параллельно владельцы автомобилей Ford Ranger могут самостоятельно изучить список VIN-кодов отзывных автомобилей, и, в случае обнаружения своего автомобиля в перечне, записаться на ремонт самостоятельно.