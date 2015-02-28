Молодежная академия Renault пополнилась двумя талантами
Молодежную гоночную академию Renault пополнили испанка Марта Гарсия и датчанин Кристиан Лундгор.В этом сезоне 16-летняя Гарсия и 15-летний Лундгор переходят из картинга в Формулу 4: Марта будет соревноваться в испанской Ф4, а Кристиан – участвовать в SMP Ф4.Исполнительный директор Renault Сирил Абитбуль сказал: «Марта и Кристиан – одни из самых талантливых гонщиков, которые блистали на картинговом горизонте.Мы остановили свой выбор на них из-за выдающихся результатов и большого потенциала. Renault продолжает воспитывать собственных талантов, и мы будем пристально следить за успехами Марты и Кристиана».Напомним, что Renault возродила свою молодежную академию в прошлом году, когда было принято решение вернуться в Ф1 полноценной командой. Действующими членами академии являются Джек Айткен, Ярмо Опмеер, Макс Фьютрелл и Сунь Юэ Ян.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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