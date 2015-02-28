Пепе Ориола: Мы не понимаем, почему Alfa так сильно опережает нас
Пилоты Lukoil Craft-Bamboo Racing Пепе Ориола и Юго Валент прокомментировали неудачную для команды квалификацию на этапе TCR в Грузии.Быстрейшим гонщиком команды на автодроме Рустави стал Юго Валент, занявший восьмое место. Он проиграл обладателю поул-позиции Давиту Каджае 1,3 секунды. Его напарник Ориола оказался девятым.Давит Каджая выиграл квалификацию в Грузии«Мы не понимаем, почему Alfa Romeo настолько опережает нас, – сказал Ориола в интервью Touringcartimes. – Я не говорю, что Давит – плохой пилот, но он никогда не привозил соперникам такие гандикапы.Я не знаю, почему так происходит – то ли дело в балласте, то ли в том, что он действительно очень хорошо знает эту трассу. Но я больше волнуюсь за темп Ференца Фицы: он также выступает на SEAT и едет на 0,7 быстрее меня».Валент добавил: «Вся команда разочарована. Я не знаю, каким образом Фица показывает такое время. Это загадка. Он на 0,6 секунды быстрее меня на первом секторе. Нам нужно предпринять меры.Кроме того, я удивлен, что оказался в протоколе выше Джеймса [Нэша] и Пепе, потому что тормоза на моей машине работе ужасно: я перетормаживал везде. Очень плохая квалификация».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!