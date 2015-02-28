ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Пилот Renault e.dams Себастьен Буэми показал лучшее время в обеих тренировках в Мехико. Действующий чемпион ФЕ Буэми, который только прилетел в Мехико из Монцы, где принимал участие в прологе WEC в Монце, установил лидерский ориентир в первой тренировке на отметке 1.02,022. Швейцарец на полсекунды опередил своего ближайшего преследователя Лоика Дюваля. Третье место по итогам утренней тренировки досталось напарнику Дюваля по Dragon Жерому д'Амброзио. Во второй сессии Буэми улучшил свой утренний результат на 0,058 секунды. Однако после обеда оппоненты существенно приблизились к экс-пилоту Toro Rosso: всего 0,1 секунды ему проиграли Лукас ди Грасси и Жан-Эрик Вернь. Четвертую позицию занял Ник Хайдфельд, а пятым и последним, кто уместился в полсекунды со временем Буэми, стал Даниэль Абт. Вторую половину десятки сильнейших составили Нельсон Пике, Маро Энгель, Антониу Феликс да Кошта, Оливер Тёрви и Дюваль. Отмечаем, что в первой тренировке новичок ФЕ и бывший пилот Haas Эстебан Гутьеррес показал только 19-е время, тем не менее во второй сессии местный любимец ускорился и поднялся на 13-е место, уступив Буэми 0,891 секунды. Напомним, что квалификация в Мехико стартует сегодня в 21:00 по московскому времени.

Результаты первой тренировки

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Себастьен Буэми

Renault e.Dams

1.02,222



29

2.

Лоик Дюваль

Faraday Future Dragon Racing

1.02,727

+0,505

27

3.

Жером Д'Амброзио

Faraday Future Dragon Racing

1.02,923

+0,701

22

4.

Жан-Эрик Вернь

Techeetah

1.03,224

+1,002

29

5.

Робин Фрейнс

Andretti Formula E

1.03,319

+1,097

29

6.

Сэм Бёрд

DS Virgin Racing

1.03,405

+1,183

26

7.

Стефан Сарразен

Venturi Formula E

1.03,421

+1,199

29

8.

Лукас ди Грасси

ABT Schaeffler Audi Sport

1.03,462

+1,240

32

9.

Даниэль Абт

ABT Schaeffler Audi Sport

1.03,578

+1,356

32

10.

Митч Эванс

Panasonic Jaguar Racing

1.03,621

+1,399

28

11.

Феликс Розенквист

Mahindra Racing

1.03,706

+1,484

29

12.

Николя Прост

Renault e.Dams

1.03,761

+1,539

27

13.

Хосе-Мария Лопес

DS Virgin Racing

1.03,807

+1,585

27

14.

Ник Хайдфельд

Mahindra Racing

1.03,841

+1,619

29

15.

Нельсон Пике-мл.

NextEV NIO

1.03,934

+1,712

33

16.

Оливер Терви

NextEV NIO

1.04,052

+1,830

33

17.

Антониу Феликс да Кошта

Andretti Formula E

1.04,117

+1,895

32

18.

Маро Энгель

Venturi Formula E

1.04,330

+2,108

27

19.

Эстебан Гутьеррес

Techeetah

1.04,335

+2,113

34

20.

Адам Кэррол

Panasonic Jaguar Racing

1.04,700

+2,478

26



Результаты второй тренировки

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Себастьен Буэми

Renault e.Dams

1.02,164



21

2.

Лукас ди Грасси

ABT Schaeffler Audi Sport

1.02,275

+0,111

19

3.

Жан-Эрик Вернь

Techeetah

1.02,286

+0,122

17

4.

Ник Хайдфельд

Mahindra Racing

1.02,562

+0,398

12

5.

Даниэль Абт

ABT Schaeffler Audi Sport

1.02,588

+0,424

23

6.

Нельсон Пике-мл.

NextEV NIO

1.02,813

+0,649

16

7.

Маро Энгель

Venturi Formula E

1.02,839

+0,675

23

8.

Антониу Феликс да Кошта

Andretti Formula E

1.02,855

+0,691

15

9.

Оливер Терви

NextEV NIO

1.02,877

+0,713

18

10.

Лоик Дюваль

Faraday Future Dragon Racing

1.02,882

+0,718

17

11.

Стефан Сарразен

Venturi Formula E

1.02,915

+0,751

12

12.

Николя Прост

Renault e.Dams

1.02,997

+0,833

18

13.

Эстебан Гутьеррес

Techeetah

1.03,055

+0,891

16

14.

Робин Фрейнс

Andretti Formula E

1.03,187

+1,023

19

15.

Сэм Бёрд

DS Virgin Racing

1.03,194

+1,030

19

16.

Хосе-Мария Лопес

DS Virgin Racing

1.03,297

+1,133

20

17.

Митч Эванс

Panasonic Jaguar Racing

1.03,700

+1,536

19

18.

Жером Д'Амброзио

Faraday Future Dragon Racing

1.03,747

+1,583

18

19.

Феликс Розенквист

Mahindra Racing

1.03,760

+1,596

19

20.

Адам Кэррол

Panasonic Jaguar Racing

1.04,176

+2,012

16

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 2-04-2017, 07:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на о. Русский, проходит чемпионат России по пауэрлифтингу. Во второй день, 27 февраля, в спортзале ДВФУ на о. Русский состязались мужчины весовой категории до 83 кг,... Подробнее 30 сентября во Владивостоке «Адмирал» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 20:00. Представляем соперника «Торпедо» (Нижний Новгород) Клуб образован: 1946 год... Подробнее В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории... Подробнее 8 мая на акватории Водной станции ТОФ состоялся массовый заплыв в открытой воде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили федерация подводных видов... Подробнее Льюис Хэмилтон вышел в лидеры после коробки передач на машине Нико Росберга. Эд Стро размышляет, удалось бы британцу взять верх в домашнем Гран При, если бы обе машины Mercedes добрались до финиша... Подробнее ... Подробнее Владивостокские спортсмены, добившиеся высоких результатов в текущем году, а также их тренеры получат денежное поощрение от главы города Игоря Пушкарёва. Имена лучших представителей спорта будут... Подробнее Несмотря на вылет, пилот Sauber Маркус Эрикссон остался доволен своим выступлением на Гран При Малайзии. Экс-гонщик Caterham по итогам всех трех тренировок и квалификации попадал в топ-10, однако в... Подробнее Генеральный секретарь Российского союза футбола, Анатолий Воробьев поведал о товарищеском матче, который пройдет в скором времени. Он нужен для попадания на чемпионат мира в 2014 году. Теперь... Подробнее Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге он познакомился с Миком Шумахером – сыном легендарного семикратного чемпиона мира. На этапе в Германии 17-летний Мик... Подробнее