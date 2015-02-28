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Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико

Пилот Renault e.dams Себастьен Буэми показал лучшее время в обеих тренировках в Мехико.

Действующий чемпион ФЕ Буэми, который только прилетел в Мехико из Монцы, где принимал участие в прологе WEC в Монце, установил лидерский ориентир в первой тренировке на отметке 1.02,022.

Швейцарец на полсекунды опередил своего ближайшего преследователя Лоика Дюваля. Третье место по итогам утренней тренировки досталось напарнику Дюваля по Dragon Жерому д'Амброзио.

Во второй сессии Буэми улучшил свой утренний результат на 0,058 секунды. Однако после обеда оппоненты существенно приблизились к экс-пилоту Toro Rosso: всего 0,1 секунды ему проиграли Лукас ди Грасси и Жан-Эрик Вернь.

Четвертую позицию занял Ник Хайдфельд, а пятым и последним, кто уместился в полсекунды со временем Буэми, стал Даниэль Абт.

Вторую половину десятки сильнейших составили Нельсон Пике, Маро Энгель, Антониу Феликс да Кошта, Оливер Тёрви и Дюваль.

Отмечаем, что в первой тренировке новичок ФЕ и бывший пилот Haas Эстебан Гутьеррес показал только 19-е время, тем не менее во второй сессии местный любимец ускорился и поднялся на 13-е место, уступив Буэми 0,891 секунды.

Напомним, что квалификация в Мехико стартует сегодня в 21:00 по московскому времени.
Результаты первой тренировки
Поз.
Пилот
 Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Себастьен Буэми
Renault e.Dams
1.02,222
 
29
2.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Лоик Дюваль
Faraday Future Dragon Racing
1.02,727
+0,505
27
3.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Жером Д'Амброзио
Faraday Future Dragon Racing
1.02,923
+0,701
22
4.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Жан-Эрик Вернь
Techeetah
1.03,224
+1,002
29
5.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Робин Фрейнс
Andretti Formula E
1.03,319
+1,097
29
6.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Сэм Бёрд
DS Virgin Racing
1.03,405
+1,183
26
7.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Стефан Сарразен
Venturi Formula E
1.03,421
+1,199
29
8.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Лукас ди Грасси
ABT Schaeffler Audi Sport
1.03,462
+1,240
32
9.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Даниэль Абт
ABT Schaeffler Audi Sport
1.03,578
+1,356
32
10.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Митч Эванс
Panasonic Jaguar Racing
1.03,621
+1,399
28
11.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Феликс Розенквист
Mahindra Racing
1.03,706
+1,484
29
12.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Николя Прост
Renault e.Dams
1.03,761
+1,539
27
13.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Хосе-Мария Лопес
DS Virgin Racing
1.03,807
+1,585
27
14.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Ник Хайдфельд
Mahindra Racing
1.03,841
+1,619
29
15.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Нельсон Пике-мл.
NextEV NIO
1.03,934
+1,712
33
16.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Оливер Терви
NextEV NIO
1.04,052
+1,830
33
17.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Антониу Феликс да Кошта
Andretti Formula E
1.04,117
+1,895
32
18.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Маро Энгель
Venturi Formula E
1.04,330
+2,108
27
19.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Эстебан Гутьеррес
Techeetah
1.04,335
+2,113
34
20.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Адам Кэррол
Panasonic Jaguar Racing
1.04,700
+2,478
26

 
Результаты второй тренировки
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Себастьен Буэми
Renault e.Dams
1.02,164
 
21
2.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Лукас ди Грасси
ABT Schaeffler Audi Sport
1.02,275
+0,111
19
3.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Жан-Эрик Вернь
Techeetah
1.02,286
+0,122
17
4.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Ник Хайдфельд
Mahindra Racing
1.02,562
+0,398
12
5.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Даниэль Абт
ABT Schaeffler Audi Sport
1.02,588
+0,424
23
6.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Нельсон Пике-мл.
NextEV NIO
1.02,813
+0,649
16
7.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Маро Энгель
Venturi Formula E
1.02,839
+0,675
23
8.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Антониу Феликс да Кошта
Andretti Formula E
1.02,855
+0,691
15
9.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Оливер Терви
NextEV NIO
1.02,877
+0,713
18
10.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Лоик Дюваль
Faraday Future Dragon Racing
1.02,882
+0,718
17
11.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Стефан Сарразен
Venturi Formula E
1.02,915
+0,751
12
12.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Николя Прост
Renault e.Dams
1.02,997
+0,833
18
13.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Эстебан Гутьеррес
Techeetah
1.03,055
+0,891
16
14.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Робин Фрейнс
Andretti Formula E
1.03,187
+1,023
19
15.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Сэм Бёрд
DS Virgin Racing
1.03,194
+1,030
19
16.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Хосе-Мария Лопес
DS Virgin Racing
1.03,297
+1,133
20
17.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Митч Эванс
Panasonic Jaguar Racing
1.03,700
+1,536
19
18.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Жером Д'Амброзио
Faraday Future Dragon Racing
1.03,747
+1,583
18
19.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Феликс Розенквист
Mahindra Racing
1.03,760
+1,596
19
20.
Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико Адам Кэррол
Panasonic Jaguar Racing
1.04,176
+2,012
16

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   2-04-2017, 07:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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