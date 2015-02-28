Себастьен Буэми стал быстрейшим в обеих тренировках в Мехико
Пилот Renault e.dams Себастьен Буэми показал лучшее время в обеих тренировках в Мехико.Действующий чемпион ФЕ Буэми, который только прилетел в Мехико из Монцы, где принимал участие в прологе WEC в Монце, установил лидерский ориентир в первой тренировке на отметке 1.02,022.Швейцарец на полсекунды опередил своего ближайшего преследователя Лоика Дюваля. Третье место по итогам утренней тренировки досталось напарнику Дюваля по Dragon Жерому д'Амброзио.Во второй сессии Буэми улучшил свой утренний результат на 0,058 секунды. Однако после обеда оппоненты существенно приблизились к экс-пилоту Toro Rosso: всего 0,1 секунды ему проиграли Лукас ди Грасси и Жан-Эрик Вернь.Четвертую позицию занял Ник Хайдфельд, а пятым и последним, кто уместился в полсекунды со временем Буэми, стал Даниэль Абт.Вторую половину десятки сильнейших составили Нельсон Пике, Маро Энгель, Антониу Феликс да Кошта, Оливер Тёрви и Дюваль.Отмечаем, что в первой тренировке новичок ФЕ и бывший пилот Haas Эстебан Гутьеррес показал только 19-е время, тем не менее во второй сессии местный любимец ускорился и поднялся на 13-е место, уступив Буэми 0,891 секунды.Напомним, что квалификация в Мехико стартует сегодня в 21:00 по московскому времени. Результаты первой тренировки Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.02,222
29 2. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.02,727 +0,505 27 3. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.02,923 +0,701 22 4. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.03,224 +1,002 29 5. Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.03,319 +1,097 29 6. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.03,405 +1,183 26 7. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.03,421 +1,199 29 8. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.03,462 +1,240 32 9. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.03,578 +1,356 32 10. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.03,621 +1,399 28 11. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.03,706 +1,484 29 12. Николя Прост Renault e.Dams 1.03,761 +1,539 27 13. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.03,807 +1,585 27 14. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.03,841 +1,619 29 15. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.03,934 +1,712 33 16. Оливер Терви NextEV NIO 1.04,052 +1,830 33 17. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.04,117 +1,895 32 18. Маро Энгель Venturi Formula E 1.04,330 +2,108 27 19. Эстебан Гутьеррес Techeetah 1.04,335 +2,113 34 20. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.04,700 +2,478 26
Результаты второй тренировки Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.02,164
21 2. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.02,275 +0,111 19 3. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.02,286 +0,122 17 4. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.02,562 +0,398 12 5. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.02,588 +0,424 23 6. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.02,813 +0,649 16 7. Маро Энгель Venturi Formula E 1.02,839 +0,675 23 8. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.02,855 +0,691 15 9. Оливер Терви NextEV NIO 1.02,877 +0,713 18 10. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.02,882 +0,718 17 11. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.02,915 +0,751 12 12. Николя Прост Renault e.Dams 1.02,997 +0,833 18 13. Эстебан Гутьеррес Techeetah 1.03,055 +0,891 16 14. Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.03,187 +1,023 19 15. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.03,194 +1,030 19 16. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.03,297 +1,133 20 17. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.03,700 +1,536 19 18. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.03,747 +1,583 18 19. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.03,760 +1,596 19 20. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.04,176 +2,012 16 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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