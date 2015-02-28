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«Спартак-Приморье» одержал победу над «Самарой» в третьем матче 1/4 финала Суперлиги

«Спартак-Приморье» одержал победу над «Самарой» в третьем матче 1/4 финала Суперлиги
Суперлига – Первый дивизион. 1/4 финала. Матч третий. «Спартак-Приморье» - «Самара» 67:62 (14:17, 20:20, 16:17, 17:8). Счет в серии 2:1



«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 20 очков (10 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Ключников – 17 (3 подбора), Ганькевич – 8 (8 подборов, 1 перехват), Матеюнас – 8 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Савельев – 6 (3 подбора, 1 передача), Белов – 4, Мартин – 3 (6 подборов), Черныш – 1 (1 передача), Кирдячкин (3 подбора), Бабайлов (1 подбор).



«Спартак-Приморье» одержал победу над «Самарой» в третьем матче 1/4 финала Суперлиги и вышел вперед в серии до трех побед – 2:1. Первый из двух матчей во Владивостоке закончился со счетом 67:62, вторая игра в СК «Олимпиец» состоится 31 марта.



Через четыре минуты после стартового спорного «Самара» вела «2:11», но за две минуты Кривошеев и Ганькевич рывком сократили отставание до одного броска. Перехват и данк Кривошеева заслуженно войдет в лучшие моменты матча, да и быстрое возвращение в игру можно занести команде в актив.

Гости делали то, что у них получается лучше всего, – набирали очки в комбинационном нападении и агрессивно защищались. И увеличили разницу в счете до 9 очков на третьей минуте второй четверти! Второй тайм-аут Милош Павичевич использовал достаточно рано. Уже неизвестно, что говорил в вынужденном перерыве тренер, но капитан взял на себя игру и вновь вернул трехочковое отставание. Жаль только, что бросок Матеюнаса со своей половины был выполнен после того, как загорелась рамка, а так на большой перерыв команды могли уходить при равном счете.



«Самара» и во второй половине сохраняла дистанцию в один-два броска, при том, что «Спартак» играл «первым номером», задавая скорость игре, только никак не мог попасть свои броски. Волжане не давали дышать Ключникову до последнего, за пять фолов посадили Матеюнаса… Но в концовке Федор свою игру выдал: забил тяжелейшую «трешку» на исходе владения через руки, пройдя через всю площадку, кроссовером убрал троих и забросил лей-ап и попал все штрафные. Хорошее приглашение в «Олимпиец» на вечер пятницы.



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хорошая победа, мы повели в серии «2:1». Завтра новая игра, и завтра опять надо собраться с силами, сконцентрироваться и отыграть четвертую игру в серии. Сегодня нам повезло больше, чем с «Самаре», и, несмотря на то, что что-то не получалось в атаке, наши ребята бились до конца и победили. Первая половина была не лучшая – не попали свои броски, но это случается. Много может быть причин этому, но надо бороться до конца, до последней минуты и смотреть, что предложит фортуна.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   2-04-2017, 06:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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