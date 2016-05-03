Средний размер автокредитов вырос почти на десять процентов - автоновости

Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), охватившее более 4000 кредиторов, показало, что на первое марта нынешнего года средняя сумма автокредита составляет 677 400 рублей

Это на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Самый большой рост наблюдается в Нижегородской и Иркутской областях, где рост составил 17,8 и 16,7%, а так же Челябинской области, где средний размер кредита на автомобиль вырос на 15,9%.

По данным аналитиков агентства «Автостат», полученных в бюро кредитных историй, помимо инфляции и подорожанием автомобилей в целом, размер автомобильных кредитов вырос еще и благодаря тому, что банки начали трезвее оценивать риски: соотечественникам с плохими кредитными историями и нестабильными доходами стали чаще отказывать. Одновременно с этим гражданам со светлым кредитным прошлым и высокими регулярными зарплатами, напротив, банки охотно выдают и расширяют кредиты.