Средний размер автокредитов вырос почти на десять процентов - автоновости
Средний размер автокредитов вырос почти на десять процентов
Автор фото: из архива моторпэйдж
Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), охватившее более 4000 кредиторов, показало, что на первое марта нынешнего года средняя сумма автокредита составляет 677 400 рублей
Это на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Самый большой рост наблюдается в Нижегородской и Иркутской областях, где рост составил 17,8 и 16,7%, а так же Челябинской области, где средний размер кредита на автомобиль вырос на 15,9%.
По данным аналитиков агентства «Автостат», полученных в бюро кредитных историй, помимо инфляции и подорожанием автомобилей в целом, размер автомобильных кредитов вырос еще и благодаря тому, что банки начали трезвее оценивать риски: соотечественникам с плохими кредитными историями и нестабильными доходами стали чаще отказывать. Одновременно с этим гражданам со светлым кредитным прошлым и высокими регулярными зарплатами, напротив, банки охотно выдают и расширяют кредиты.
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