ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Два экипажа Toyota LMP1 оккупировали верхушку протокола по итогам первого дня предсезонных тестов в Монце, которые еще называют прологом WEC. Porsche лидирует на прологе в Монце, G-Drive Racing на третьем месте в LMP2 Быстрейшим сегодня стал Майк Конвей: на своей Toyota TS050 Hybrid под №7 британец проехал круг по Монце за 1.31,332. Кстати, Конвей стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 32 секунд. За спиной Майка развернулась нешуточная борьба: второй экипаж Toyota, а также оба трио из Porsche под занавес тестового дня неоднократно улучшали времена друг друга. В упорном заочном сражении второе место оставил за собой Казуки Накаджима, уступивший Конвею 0,730 секунды. Тройку лучших замкнул Брендон Хартли на Porsche, а Нил Джани стал четвертым. Отмечаем, что Накаджиму от Джани отделили всего-навсего 0,103 секунды. Частная команда LMP1 ByKolles так и не смогла проехать ни одного круга. В LMP2 лучшее время осталось за действующими чемпионами WEC в данной категории Signatech Alpine: Густаво Менесес продемонстрировал результат 1.37,020. Россиянин Виталий Петров, представляющий Manor, проиграл Менесесу лишь 0,065 секунды. Виталий улучшил свое время почти под самым финишным флагом, отодвинув на третье место в LMP2 своего соотечественника, представляющего G-Drive Racing, Романа Русинова. В классе GTE Pro первенствовал Кевин Эстр на Porsche 911 RSR, установив время 1.47,844. В категории GTE Am быстрейшим также стал представитель Porsche Бен Баркер с результатом 1.50,035.

П.

Кл.

Пилоты

Команда/Шасси/Мотор

Время

Отст.

Круги

1.

P1

Майк Конвей

Камуи Кобаяши

Юджи Кунимото

Toyota Gazoo Racing

Toyota TS050 - Hybrid

1.31,332



67

2.

P1

Энтони Дэвидсон

Казуки Накаджима

Николя Лапьер

Toyota Gazoo Racing

Toyota TS050 - Hybrid

1.32,062

+0,730

65

3.

P1

Тимо Бернхард

Эрл Бамбер

Брендон Хартли

Porsche LMP Team

Porsche 919 Hybrid

1.32,146

+0,814

53

4.

P1

Нил Джани

Андре Лоттерер

Ник Тэнди

Porsche LMP Team

Porsche 919 Hybrid

1.32,205

+0,873

57

5.

P2

Ромен Дюма

Густаво Менесес

Мэтт Рао

Signatech Alpine Matmut

Alpine A470 - Gibson

1.37,020

+5,688

47

6.

P2

Тор Грейвс

Рикардо Гонсалес

Джонатан Хирши

Симон Труммер

CEFC Manor TRS Racing

Oreca 07 - Gibson

1.37,085

+5,753

39

7.

P2

Роман Русинов

Пьер Тирье

Джон Мартин

G-Drive Racing

Oreca 07 - Gibson

1.37,153

+5,821

67

8.

P2

Дэвид Чен

Алекс Брандл

Тристан Гомменди

Jackie Chan DC Racing

Oreca 07 - Gibson

1.37,176

+5,844

44

9.

P2

Франсуа Перродо

Матье Ваксивьер

Эммануэль Коллар

TDS Racing

Oreca 07 - Gibson

1.37,216

+5,884

52

10.

P2

Жюлбен Каналь

Бруно Сенна

Vaillante Rebellion

Oreca 07 - Gibson

1.37,483

+6,151

39

11.

P2

Хо-Пин Тун

Оливер Джарвис

Томас Лорен

Jackie Chan DC Racing

Oreca 07 - Gibson

1.37,493

+6,161

51

12.

P2

Матиас Беш

Давид Хейнемейер Ханссон

Vaillante Rebellion

Oreca 07 - Gibson

1.37,797

+6,465

47

13.

P2

Пьер Раг

Андре Негран

Нельсон Панчьятичи

Signatech Alpine Matmut

Alpine A470 - Gibson

1.38,270

+6,938

43

14.

GTE-P

Микаэль Кристенсен

Кевин Эстр

Porsche GT Team

Porsche 911 RSR

1.47,844

+16,512

43

15.

GTE-P

Штефан Мюкке

Оливье Пла

Ford Chip Ganassi Team UK

Ford GT

1.47,947

+16,615

64

16.

GTE-P

Рихард Лиц

Фредерик Маковецки

Porsche GT Team

Porsche 911 RSR

1.47,980

+16,648

71

17.

GTE-P

Джеймс Каладо

Алессандро Пьергвиди

AF Corse

Ferrari 488 GTE

1.48,551

+17,219

30

18.

GTE-P

Энди Приоль

Гарри Тинкнелл

Ford Chip Ganassi Team UK

Ford GT

1.48,572

+17,240

56

19.

GTE-P

Давиде Ригон

Мигель Молина

AF Corse

Ferrari 488 GTE

1.48,606

+17,274

37

20.

GTE-P

Ники Тим

Марко Соренсен

Ричи Стэнэвей

Aston Martin Racing

Aston Martin VANTAGE

1.48,624

+17,292

50

21.

GTE-P

Даррен Тёрнер

Джонатан Адам

Aston Martin Racing

Aston Martin VANTAGE

1.49,077

+17,745

73

22.

GTE-A

Майкл Уэйнрайт

Бен Баркер

Ник Фостер

Gulf Racing UK

Porsche 911 RSR (991)

1.50,035

+18,703

57

23.

GTE-A

Кристиан Рид

Маттео Кайроли

Марвин Динст

Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR (991)

1.50,180

+18,848

54

24.

GTE-A

Томас Флор

Франческо Кастеллаччи

Мигель Молина

Spirit of Race

Ferrari 488 GTE

1.50,455

+19,123

53

25.

GTE-A

Мок Вен Сунь

Кеита Сава

Мэтт Гриффин

Clearwater Racing

Ferrari 488 GTE

1.50,517

+19,185

66

26.

GTE-A

Пол Далла Лана

Педро Лами

Матиас Лауда

Aston Martin Racing

Aston Martin V8 Vantage

1.50,911

+19,579

49

27.

P1

Роберт Кубица

Оливер Уэбб

Bykolles Racing Team

ENSO CLM P1/01 - Nismo







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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 2-04-2017, 03:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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