Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце
Два экипажа Toyota LMP1 оккупировали верхушку протокола по итогам первого дня предсезонных тестов в Монце, которые еще называют прологом WEC.Porsche лидирует на прологе в Монце, G-Drive Racing на третьем месте в LMP2Быстрейшим сегодня стал Майк Конвей: на своей Toyota TS050 Hybrid под №7 британец проехал круг по Монце за 1.31,332. Кстати, Конвей стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 32 секунд.За спиной Майка развернулась нешуточная борьба: второй экипаж Toyota, а также оба трио из Porsche под занавес тестового дня неоднократно улучшали времена друг друга.В упорном заочном сражении второе место оставил за собой Казуки Накаджима, уступивший Конвею 0,730 секунды. Тройку лучших замкнул Брендон Хартли на Porsche, а Нил Джани стал четвертым. Отмечаем, что Накаджиму от Джани отделили всего-навсего 0,103 секунды.Частная команда LMP1 ByKolles так и не смогла проехать ни одного круга.В LMP2 лучшее время осталось за действующими чемпионами WEC в данной категории Signatech Alpine: Густаво Менесес продемонстрировал результат 1.37,020.Россиянин Виталий Петров, представляющий Manor, проиграл Менесесу лишь 0,065 секунды. Виталий улучшил свое время почти под самым финишным флагом, отодвинув на третье место в LMP2 своего соотечественника, представляющего G-Drive Racing, Романа Русинова.В классе GTE Pro первенствовал Кевин Эстр на Porsche 911 RSR, установив время 1.47,844.В категории GTE Am быстрейшим также стал представитель Porsche Бен Баркер с результатом 1.50,035. П. Кл. Пилоты Команда/Шасси/Мотор Время Отст. Круги 1. P1 Майк Конвей Камуи Кобаяши Юджи Кунимото Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 1.31,332
67 2. P1 Энтони Дэвидсон Казуки Накаджима Николя Лапьер Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 1.32,062 +0,730 65 3. P1 Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid 1.32,146 +0,814 53 4. P1 Нил Джани Андре Лоттерер Ник Тэнди Porsche LMP Team Porsche 919 Hybrid 1.32,205 +0,873 57 5. P2 Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао Signatech Alpine Matmut Alpine A470 - Gibson 1.37,020 +5,688 47 6. P2 Тор Грейвс Рикардо Гонсалес Джонатан Хирши Симон Труммер CEFC Manor TRS Racing Oreca 07 - Gibson 1.37,085 +5,753 39 7. P2 Роман Русинов Пьер Тирье Джон Мартин G-Drive Racing Oreca 07 - Gibson 1.37,153 +5,821 67 8. P2 Дэвид Чен Алекс Брандл Тристан Гомменди Jackie Chan DC Racing Oreca 07 - Gibson 1.37,176 +5,844 44 9. P2 Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Эммануэль Коллар TDS Racing Oreca 07 - Gibson 1.37,216 +5,884 52 10. P2 Жюлбен Каналь Бруно Сенна Vaillante Rebellion Oreca 07 - Gibson 1.37,483 +6,151 39 11. P2 Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Томас Лорен Jackie Chan DC Racing Oreca 07 - Gibson 1.37,493 +6,161 51 12. P2 Матиас Беш Давид Хейнемейер Ханссон Vaillante Rebellion Oreca 07 - Gibson 1.37,797 +6,465 47 13. P2 Пьер Раг Андре Негран Нельсон Панчьятичи Signatech Alpine Matmut Alpine A470 - Gibson 1.38,270 +6,938 43 14. GTE-P Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Porsche GT Team Porsche 911 RSR 1.47,844 +16,512 43 15. GTE-P Штефан Мюкке Оливье Пла Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 1.47,947 +16,615 64 16. GTE-P Рихард Лиц Фредерик Маковецки Porsche GT Team Porsche 911 RSR 1.47,980 +16,648 71 17. GTE-P Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди AF Corse Ferrari 488 GTE 1.48,551 +17,219 30 18. GTE-P Энди Приоль Гарри Тинкнелл Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 1.48,572 +17,240 56 19. GTE-P Давиде Ригон Мигель Молина AF Corse Ferrari 488 GTE 1.48,606 +17,274 37 20. GTE-P Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей Aston Martin Racing Aston Martin VANTAGE 1.48,624 +17,292 50 21. GTE-P Даррен Тёрнер Джонатан Адам Aston Martin Racing Aston Martin VANTAGE 1.49,077 +17,745 73 22. GTE-A Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Ник Фостер Gulf Racing UK Porsche 911 RSR (991) 1.50,035 +18,703 57 23. GTE-A Кристиан Рид Маттео Кайроли Марвин Динст Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR (991) 1.50,180 +18,848 54 24. GTE-A Томас Флор Франческо Кастеллаччи Мигель Молина Spirit of Race Ferrari 488 GTE 1.50,455 +19,123 53 25. GTE-A Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин Clearwater Racing Ferrari 488 GTE 1.50,517 +19,185 66 26. GTE-A Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage 1.50,911 +19,579 49 27. P1 Роберт Кубица Оливер Уэбб Bykolles Racing Team ENSO CLM P1/01 - Nismo
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