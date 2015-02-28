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Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце

Два экипажа Toyota LMP1 оккупировали верхушку протокола по итогам первого дня предсезонных тестов в Монце, которые еще называют прологом WEC.

Porsche лидирует на прологе в Монце, G-Drive Racing на третьем месте в LMP2

Быстрейшим сегодня стал Майк Конвей: на своей Toyota TS050 Hybrid под №7 британец проехал круг по Монце за 1.31,332. Кстати, Конвей стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 32 секунд.

За спиной Майка развернулась нешуточная борьба: второй экипаж Toyota, а также оба трио из Porsche под занавес тестового дня неоднократно улучшали времена друг друга.

В упорном заочном сражении второе место оставил за собой Казуки Накаджима, уступивший Конвею 0,730 секунды. Тройку лучших замкнул Брендон Хартли на Porsche, а Нил Джани стал четвертым. Отмечаем, что Накаджиму от Джани отделили всего-навсего 0,103 секунды.

Частная команда LMP1 ByKolles так и не смогла проехать ни одного круга.

В LMP2 лучшее время осталось за действующими чемпионами WEC в данной категории Signatech Alpine: Густаво Менесес продемонстрировал результат 1.37,020.

Россиянин Виталий Петров, представляющий Manor, проиграл Менесесу лишь 0,065 секунды. Виталий улучшил свое время почти под самым финишным флагом, отодвинув на третье место в LMP2 своего соотечественника, представляющего G-Drive Racing, Романа Русинова.

В классе GTE Pro первенствовал Кевин Эстр на Porsche 911 RSR, установив время 1.47,844.

В категории GTE Am быстрейшим также стал представитель Porsche Бен Баркер с результатом 1.50,035.
П.
Кл.
Пилоты
Команда/Шасси/Мотор
Время
Отст.
Круги
1.
P1
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Майк Конвей
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Камуи Кобаяши
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Юджи Кунимото
Toyota Gazoo Racing
Toyota TS050 - Hybrid
1.31,332
 
67
2.
P1
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Энтони Дэвидсон
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Казуки Накаджима
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Николя Лапьер
Toyota Gazoo Racing
Toyota TS050 - Hybrid
1.32,062
+0,730
65
3.
P1
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Тимо Бернхард
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Эрл Бамбер
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Брендон Хартли
Porsche LMP Team
Porsche 919 Hybrid
1.32,146
+0,814
53
4.
P1
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Нил Джани
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Андре Лоттерер
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Ник Тэнди
Porsche LMP Team
Porsche 919 Hybrid
1.32,205
+0,873
57
5.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Ромен Дюма
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Густаво Менесес
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Мэтт Рао
Signatech Alpine Matmut
Alpine A470 - Gibson
1.37,020
+5,688
47
6.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Тор Грейвс
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Рикардо Гонсалес
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Джонатан Хирши
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Симон Труммер
CEFC Manor TRS Racing
Oreca 07 - Gibson
1.37,085
+5,753
39
7.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Роман Русинов
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Пьер Тирье
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Джон Мартин
G-Drive Racing
Oreca 07 - Gibson
1.37,153
+5,821
67
8.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Дэвид Чен
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Алекс Брандл
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Тристан Гомменди
Jackie Chan DC Racing
Oreca 07 - Gibson
1.37,176
+5,844
44
9.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Франсуа Перродо
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Матье Ваксивьер
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Эммануэль Коллар
TDS Racing
Oreca 07 - Gibson
1.37,216
+5,884
52
10.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Жюлбен Каналь
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Бруно Сенна
Vaillante Rebellion
Oreca 07 - Gibson
1.37,483
+6,151
39
11.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Хо-Пин Тун
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Оливер Джарвис
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Томас Лорен
Jackie Chan DC Racing
Oreca 07 - Gibson
1.37,493
+6,161
51
12.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Матиас Беш
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Давид Хейнемейер Ханссон
Vaillante Rebellion
Oreca 07 - Gibson
1.37,797
+6,465
47
13.
P2
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Пьер Раг
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Андре Негран
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Нельсон Панчьятичи
Signatech Alpine Matmut
Alpine A470 - Gibson
1.38,270
+6,938
43
14.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Микаэль Кристенсен
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Кевин Эстр
Porsche GT Team
Porsche 911 RSR
1.47,844
+16,512
43
15.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Штефан Мюкке
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Оливье Пла
Ford Chip Ganassi Team UK
Ford GT
1.47,947
+16,615
64
16.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Рихард Лиц
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Фредерик Маковецки
Porsche GT Team
Porsche 911 RSR
1.47,980
+16,648
71
17.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Джеймс Каладо
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Алессандро Пьергвиди
AF Corse
Ferrari 488 GTE
1.48,551
+17,219
30
18.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Энди Приоль
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Гарри Тинкнелл
Ford Chip Ganassi Team UK
Ford GT
1.48,572
+17,240
56
19.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Давиде Ригон
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Мигель Молина
AF Corse
Ferrari 488 GTE
1.48,606
+17,274
37
20.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Ники Тим
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Марко Соренсен
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Ричи Стэнэвей
Aston Martin Racing
Aston Martin VANTAGE
1.48,624
+17,292
50
21.
GTE-P
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Даррен Тёрнер
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Джонатан Адам
Aston Martin Racing
Aston Martin VANTAGE
1.49,077
+17,745
73
22.
GTE-A
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Майкл Уэйнрайт
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Бен Баркер
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Ник Фостер
Gulf Racing UK
Porsche 911 RSR (991)
1.50,035
+18,703
57
23.
GTE-A
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Кристиан Рид
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Маттео Кайроли
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Марвин Динст
Dempsey-Proton Racing
Porsche 911 RSR (991)
1.50,180
+18,848
54
24.
GTE-A
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Томас Флор
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Франческо Кастеллаччи
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Мигель Молина
Spirit of Race
Ferrari 488 GTE
1.50,455
+19,123
53
25.
GTE-A
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Мок Вен Сунь
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Кеита Сава
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Мэтт Гриффин
Clearwater Racing
Ferrari 488 GTE
1.50,517
+19,185
66
26.
GTE-A
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Пол Далла Лана
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Педро Лами
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Матиас Лауда
Aston Martin Racing
Aston Martin V8 Vantage
1.50,911
+19,579
49
27.
P1
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Роберт Кубица
Toyota доминирует в первый день пролога WEC в Монце Оливер Уэбб
Bykolles Racing Team
ENSO CLM P1/01 - Nismo
 
 
 
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   2-04-2017, 03:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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