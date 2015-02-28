ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Давит Каджая выиграл квалификацию в Грузии Пилот GE-Force Давит Каджая завоевал дебютную для себя и для Alfa Romeo в международной серии TCR поул-позицию по итогам квалификации на домашнем этапе в Грузии. Местный любимец не оставил никаких шансов своим соперникам: Давит проехал быстрейший круг по автодрому Рустави за 1.40,693, опередив ближайшего преследователя, коим оказался венгр Аттила Тасси, на внушительные 0,593 секунды. «Завоевать свою первую поул-позицию в TCR в родной стране – невероятное чувство, – сказал Каджая в интервью Touringcartimes. – Я горжусь тем, что представляю Грузию. Команда проделала отличную работу. Баланс машины идеальный. Завтра я постараюсь сохранить за собой первое место. Честно говоря, я удивлен тем, что удалось выиграть столько у Тасси. Я думаю, что мне помогло знание трассы. У меня есть опыт езды на этом автодроме: здесь я гонялся в других сериях на протяжении семи лет». Тасси добавил: «Я доволен вторым местом. Все прошло очень хорошо. Признаюсь, что я не ожидал ни оказаться в первом ряду стартового поля, ни опередить своего напарника по команде Кольчаго». На третьем месте протокола расположился еще один венгерский гонщик Ференц Фица, выступавший в 2016-м в WTCC. «Отличное начало уик-энда для меня. Я одновременно удивлен и доволен своим сегодняшним выступлением. Здорово, что два венгра сумели пробиться в топ-тройку», – заявил Ференц. Жан-Карл Вернэ стал четвертым, а пятое место осталось за многоопытным Роберто Кольчаго. Шестой позицией довольствовался действующий чемпион TCR Стефано Комини, выступающий на Audi RS 3 LMS, а следом за ним расположился Джанни Морбиделли. Быстрейшим пилотом Lukoil Craft-Bamboo Racing стал Юго Валент, показавший восьмое время. Девятым стал его сокомандник Пепе Ориола, а замкнул десятку сильнейших юный Джакомо Альтое.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 1-04-2017, 23:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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