Давит Каджая выиграл квалификацию в Грузии

Пилот GE-Force Давит Каджая завоевал дебютную для себя и для Alfa Romeo в международной серии TCR поул-позицию по итогам квалификации на домашнем этапе в Грузии.Местный любимец не оставил никаких шансов своим соперникам: Давит проехал быстрейший круг по автодрому Рустави за 1.40,693, опередив ближайшего преследователя, коим оказался венгр Аттила Тасси, на внушительные 0,593 секунды.«Завоевать свою первую поул-позицию в TCR в родной стране – невероятное чувство, – сказал Каджая в интервью Touringcartimes. – Я горжусь тем, что представляю Грузию.Команда проделала отличную работу. Баланс машины идеальный. Завтра я постараюсь сохранить за собой первое место.Честно говоря, я удивлен тем, что удалось выиграть столько у Тасси. Я думаю, что мне помогло знание трассы. У меня есть опыт езды на этом автодроме: здесь я гонялся в других сериях на протяжении семи лет».Тасси добавил: «Я доволен вторым местом. Все прошло очень хорошо. Признаюсь, что я не ожидал ни оказаться в первом ряду стартового поля, ни опередить своего напарника по команде Кольчаго».На третьем месте протокола расположился еще один венгерский гонщик Ференц Фица, выступавший в 2016-м в WTCC.«Отличное начало уик-энда для меня. Я одновременно удивлен и доволен своим сегодняшним выступлением. Здорово, что два венгра сумели пробиться в топ-тройку», – заявил Ференц.Жан-Карл Вернэ стал четвертым, а пятое место осталось за многоопытным Роберто Кольчаго.Шестой позицией довольствовался действующий чемпион TCR Стефано Комини, выступающий на Audi RS 3 LMS, а следом за ним расположился Джанни Морбиделли.Быстрейшим пилотом Lukoil Craft-Bamboo Racing стал Юго Валент, показавший восьмое время. Девятым стал его сокомандник Пепе Ориола, а замкнул десятку сильнейших юный Джакомо Альтое.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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