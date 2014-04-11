Всемирно известные автопроизводители BMW и Toyota не планируют возвращаться в Ф1 в ближайшее время.Если говорить о BMW, то последний период, когда немецкий производитель выступал в Формуле 1, пришелся на 2000-2009 годы. Уход BMW был связан с мировым финансовым кризисом.«Это была долгосрочная стратегия компании, – сказано в заявлении BMW для AUTOSPORT.com. – Мы стремились вложить ресурсы для исследования и разработки альтернативных решений по трансмиссии, и мы добились своей цели.Мы стали лидирующим производителем автомобилей преимум-класса в области электрической мобильности.Мы пристально следим за развитием технологий в мире автоспорта, но пока что у нас нет планов возвращаться в Ф1».В данный момент у BMW есть программы в DTM и соревнованиях GT, в том числе и возвращение в Ле-Ман в категории GTE, начиная с 2018 года.Кроме того, BMW является техническим партнером команды Andretti в ФЕ и рассматривает возможность вхождения в чемпионат 2018-2019 с полноценной командой. Autosport.com Также AUTOSPORT.com стало известно, что от возвращения в Большие Призы также отказалась и Toyota.Ford не собирается возвращаться в Формулу 1Японская компания сфокусирована на программах WEC и WRC и пока не планирует расширять свое автоспортивное портфолио.Toyota пришла в Ф1 в 2002 году с огромным бюджетом, но, так и не сумев добыть ни одной победы, она закрыла свою программу в 2009-м. За этот период японская команда завоевала три поул-позиции и 13 подиумов, а лучшим результатом в Кубке конструкторов стало четвертое место в 2005-м.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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