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Opel пополнил семейство Insignia новым универсалом - автоновости

Opel пополнил семейство Insignia новым универсалом - автоновостиOpel пополнил семейство Insignia новым универсалом

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Opel рассекретила новое поколение универсала Insignia Sports Tourer за месяц до его премьеры.

В конце прошлого года немецкий автопроизводитель продемонстрировал новую генерацию модели Insignia – фактически, самую важную новинку компании 2016-2017 годов. Однако из всего семейства дебютировала только флагманская модель в кузове «хэтчбек». Никакой информации о лифтбеке и универсале раскрыто не было. Сейчас же настало время последнего.

После смены поколения габаритная длина Insignia Sports Tourer выросла на 73 мм, а размер колесной базы увеличился на 92 мм. Это, казалось бы, небольшое различие позволило немецким инженерам предоставить пассажирам второго ряда больше свободного пространства.

С другой стороны, это пространство можно конвертировать в полезный объем багажного отделения. Если сложить последний ряд кресел, то в универсале можно будет разместить до 1 638 литров груза, при этом линейная длина предметов может составлять до двух метров.

В остальном это все тот же Opel Insignia, представленный раньше. Универсал построен на платформе E2XX, которая породнила его с американским седаном Chevrolet Malibu, и оснащается системой полного привода с многодисковым сцеплением для каждого колеса. Кроме того, за отдельную плату автомобиль можно будет доукомплектовать адаптивным шасси FlexRide, которое позволяет изменять параметры работы системы рулевого управления, КПП и системы стабилизации в соответствие с предпочтениями водителя.

К сожалению, новой информации о моторной гамме семейства так и не появилось. Пока эксперты предполагают, что в нее войдут два бензиновых двигателя (полуторалитровый мощностью 165 л.с. и двухлитровый с отдачей 250 л.с.) и ряд дизельных агрегатов с рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра с отдачей от 110 л.с..

Официальная презентация как хэтчбека, так и универсала состоится уже в марте этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:05      |      Категория:  Автоновости
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