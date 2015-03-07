ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Флавио Бриаторе: Я никогда не соглашусь на должность консультанта в Формуле 1 Бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе заявил, что Берни Экклстоун правильно сделал, отказавшись от должности почётного председателя Формулы 1 после своей отставки. Также итальянец объяснил, почему он никогда не согласится на роль консультанта Liberty Media. «Берни поступил правильно, отказавшись от статуса почётного председателя. В противном случае он стал бы прислугой. Сейчас он может расслабиться и получать удовольствие от жизни, – цитирует Бриаторе Speed Week. – Liberty Media получили контроль над Формулой 1, но я не знаю, действительно ли они понимают, как работает этот продукт. Я на должности консультанта? Нет, я не могу на кого-то работать, а статус советника ничего не значит». Тем не менее Бриаторе высказал мнение по поводу того, что нужно сделать Liberty Media. «Гонщики вновь должны начать играть главную роль, – продолжил итальянец. – Болельщикам всё равно, мотор какой конфигурации установлен под кожухом. Нам нужны примерно одинаковые и быстрые машины, чтобы пилоты могли проявить свой талант. Бюджеты команды разрослись до 600-700 млн долларов – это слишком много. А при новом техническом регламенте большую роль будут играть инженеры. По крайней мере, новые владельцы уже предложили отказаться от DRS, и я согласен с этим».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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