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Флавио Бриаторе: Я никогда не соглашусь на должность консультанта в Формуле 1

Бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе заявил, что Берни Экклстоун правильно сделал, отказавшись от должности почётного председателя Формулы 1 после своей отставки.

Также итальянец объяснил, почему он никогда не согласится на роль консультанта Liberty Media.

«Берни поступил правильно, отказавшись от статуса почётного председателя. В противном случае он стал бы прислугой. Сейчас он может расслабиться и получать удовольствие от жизни, – цитирует Бриаторе Speed Week. – Liberty Media получили контроль над Формулой 1, но я не знаю, действительно ли они понимают, как работает этот продукт.

Я на должности консультанта? Нет, я не могу на кого-то работать, а статус советника ничего не значит».

Тем не менее Бриаторе высказал мнение по поводу того, что нужно сделать Liberty Media.

«Гонщики вновь должны начать играть главную роль, – продолжил итальянец. – Болельщикам всё равно, мотор какой конфигурации установлен под кожухом. Нам нужны примерно одинаковые и быстрые машины, чтобы пилоты могли проявить свой талант.

Бюджеты команды разрослись до 600-700 млн долларов – это слишком много. А при новом техническом регламенте большую роль будут играть инженеры.

По крайней мере, новые владельцы уже предложили отказаться от DRS, и я согласен с этим».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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