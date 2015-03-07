В Приморье назвали чемпионов края по смешанному боевому единоборству ММА

Во Владивостоке состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. Главный региональный смотр выявил победителей и призеров во всех весовых категориях и возрастных группах, а также открыл новые имена перспективных спортсменов. В соревнованиях приняли участие 75 бойцов из Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска и Владивостока.





На церемонии открытия участников соревнований приветствовали почетные гости - вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, депутат Законодательного Собрания Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, президент федерации кудо Дальневосточного федерального округа Александр Ясин, заместитель президента Российского Союза боевых искусств по Приморскому краю Марат Туманов.





В продолжение официальной части мероприятия начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожередов вручил благодарность Министра спорта России за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта руководителю федерации смешанного боевого единоборства ММА г. Уссурийска Юрию Черненко.

За присвоение спортивных званий были вручены знаки и удостоверения: «Мастер спорта России» по смешанному боевому единоборству (ММА) Ренату Гаджибекову, «Кандидат в мастера спорта» - Антону Трошеву, Калантару Магомедову, Тарону Авояну, Камо Авагяну.

Благодарность Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России за поддержку спорта и вклад в развитие президент федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Денис Григорьев вручил руководителю федерации СБЕ ММА г. Находка Анатолию Садыкову.

Также по итогам 2016 года в номинации «Лучший тренер» наград были удостоены наставники, воспитавшие чемпионов и призеров Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) - Джамал Курбанов, Сергей Сумароков, Виталий Крат.

В номинации «Лучший спортсмен» Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА по итогам 2016 года награды вручили Калантару Магомедову, Мураду Гасайниеву, Магомедсайгиду Алибекову, Шамилю Магомедову.

Лучшими судьями Приморского края по СБЕ ММА по итогам 2016 года названы Вячеслав Иванов, Сергей Бородин, Сергей Сумароков.

Кроме этого, удостоверения «Судья по спорту первой категории» были вручены Денису Сивоплясу и Владиславу Ясину.

Благодарности от федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края за помощь в проведении Суперкубка России по смешанному боевому единоборству вручили компаниям партнерам и спонсорам - Акционерному обществу «ДТА-Конструкция», «Ирландские пабы «Дублин» и «Тринити», «Альфа Кар», «Джордж Дентал Групп», ООО «РосТранс-Приморье».

Как отметил руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Денис Григорьев, в этом году состоялся уже пятый чемпионат.

- Радует, что с каждым годом число участников увеличивается. Развитие ММА в крае идет большими темпами. Много ребят приходит в клубы, они стремятся хорошо выступить здесь и попасть в состав сборной, поехать на Дальний Восток, чтобы выполнить «Мастера спорта» и выйти на уровень выше. Из Уссурийска приехали 23 человека, из Находки – 20, все очень сильно подтянулись, открылось много новых клубов. Это создает сильную конкуренцию владивостокским спортсменам.

В декабре прошлого года у нас прошел Суперкубок России по СБЕ ММА, после которого произошел мощный всплеск интереса к ММА – в клубы пришло много новичков. Следующее такое крупное событие мы планируем провести во Владивостоке 21 апреля, также совместно с Fight Nights пройдет очередной турнир, в котором будут участвовать приморские спортсмены. На сегодняшний день определили шесть бойцов, имена которых будут названы позже. Приморские болельщики будут рады видеть своих земляков, своих знакомых, за кого они будут болеть на «Фетисов Арене».

По итогам этого чемпионата по два человека в каждой весовой категории, кто займет первое и второе место, войдут в состав сборной Приморского края и поедут с 27 по 30 апреля в г. Петропавловск-Камчатский, где будут участвовать в Чемпионате Дальнего Востока, где в каждом весе будет определен чемпион, который в дальнейшем выступит на Чемпионате России, - подчеркнул Денис Григорьев.





Яркие и бескомпромиссные бои проходили в спорткомплексе «Олимпиец» с утра до вечера. Причем предварительные поединки не уступали в зрелищности полуфинальным и финальным. В результате определились победители и призеры среди юниоров и мужчин, которым вручили заслуженные медали, грамоты и кубки.

Специальных призов удостоены: в номинации «За лучшую технику» - Дмитрий Бритвин (СК «Патриоты Родины», пос. Трудовое) и Андрей Цой (г. Уссурийск), в номинации «За волю к победе» - Никита Тушков (г. Находка) и Ибрагим Алиев (г. Уссурийск).

В командном зачете кубок за первое место завоевала федерация г. Владивостока – руководитель Вячеслав Ясин, за второе место наградили федерацию г. Уссурийска, за третье – федерацию г. Находка.





Телевизионная трансляция Чемпионата Приморского края по СБЕ ММА (открытие, полуфиналы и финалы мужчин) пройдет на телеканале ОТВ-Прим:

7 февраля в 22:30,

9 февраля в 14:00,

11 февраля в 16:30.





Технические результаты Чемпионата и Первенства Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА)





Категория 57 кг 16-17 лет:

1 – Клименко Анатолий г. Уссурийск

2 – Барабаш Андрей г. Находка

Категория 61,2 кг 16-17 лет:

1 – Бритвин Дмитрий ск «Патриоты Родины», пос. Трудовое

2 – Браун Евгений г. Уссурийск

3 – Филимонов Данил ск «Страйкер», г. Владивосток

3 – Хакимов Асадбек ск «Берсерк», г. Владивосток

Категория 65,8 кг 16-17 лет:

1 – Воронюк Максим г. Находка

2 – Ефремов Михаил г. Уссурийск

Категория 70,3 кг 16-17 лет:

1 – Шинкаренко Владислав г.Уссурийск

2 – Сечин Владислав г.Спасск-Дальний

3 – Вагидов Руслан г.Уссурийск

3 – Думанаев Амангелди г.Уссурийск

Категория 77,1 кг 16-17 лет:

1 – Кук Ярослав г.Уссурийск

2 – Тушков Никита г.Находка

Категория 84 кг 16-17 лет:

1 – Подыниногин Денис г.Уссурийск

2 – Воткин Алексей г.Находка

Категория 93 кг 16-17 лет:

1 – Бахтин Владимир ск «Легион», г.Артём

2 – Махов Михаил ск «Патриоты Родины», пос. Трудовое

3 – Свешников Константин ск «Берсерк», Владивосток

Категория 56,7 кг 18 лет и старше:

1 – Цой Андрей г.Уссурийск

2 – Урфонов Умед ск «Гладиатор», г. Владивосток

3 – Халматов Шермахаммаджон ск «Берсерк», Владивосток

3 – Нажмудинов Адам г.Уссурийск

Категория 61,2 кг 18 лет и старше:

1 – Дибиров Шамиль ск «Гладиатор», Владивосток

2 – Магомедов Калантар ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Панов Максим г. Находка

3 – Цечоев Имран г.Уссурийск

Категория 65,8 кг 18 лет и старше:

1 – Гаджиев Альберт ск «Гладиатор», Владивосток

2 – Жуль Юрий ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Бахилин Сергей г. Уссурийск

3 – Дункай Василий ск «Гладиатор», Владивосток

Категория 70,3 кг 18 лет и старше:

1 – Гасайниев Мурад ск «Гладиатор», Владивосток

2 – Киреев Константин ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Бобров Андрей ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Гасангусайниев Али ск «Гладиатор», Владивосток

Категория 77,1 кг 18 лет и старше:

1 – Магомедов Шамиль ск «Гладиатор», Владивосток

2 – Зайпуллаев Абдулла ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Куликов Александр ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Любимов Сергей ск «Гладиатор», Владивосток

Категория 84 кг 18 лет и старше:

1 – Джафаров Руслан г.Уссурийск

2 – Захаров Башир ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Воробьёв Артём, ск «Александр Невский», Владивосток

3 – Скасырский Александр г. Находка

Категория 93 кг 18 лет и старше:

1 – Трошев Антон г. Уссурийск

2 – Осокин Николай ск «Булат», Владивосток

3 – Абрамов Григорий г.Находка

3 – Стельмах Иван г.Находка

Категория свыше 93 кг 18 лет и старше:

1 – Дерюга Роман ск «Гладиатор», Владивосток

2 – Кабаргин Михаил ск «Гладиатор», Владивосток

3 – Алиев Ибрагим г. Уссурийск

3 – Волынец Роман ск «Прайд», Арсеньев





Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/

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Фото пресс-службы федерации СБЕ ММА ПК и Антона Шумейко