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Ромен Грожан представил новый дизайн шлема

Гонщик Haas Ромен Грожан представил новый дизайн шлема на сезон-2017.

Основным отличием раскраски по сравнению с прошлогодней стало увеличение присутствия голубого цвета и уменьшение оранжевого.

Стоит отметить, что сохранилась надпись JB17 в память о Жюле Бьянки.

«Ну вот! После нескольких дней тестирования представляю дизайн моего шлема на сезон-2017», – написал Грожан в Twitter.

Ромен Грожан представил новый дизайн шлемаХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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