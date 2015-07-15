Гонщик Haas Ромен Грожан представил новый дизайн шлема на сезон-2017.Основным отличием раскраски по сравнению с прошлогодней стало увеличение присутствия голубого цвета и уменьшение оранжевого.Стоит отметить, что сохранилась надпись JB17 в память о Жюле Бьянки.«Ну вот! После нескольких дней тестирования представляю дизайн моего шлема на сезон-2017», – написал Грожан в Twitter.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В воскресенье, 5 октября, «Луч-Энергия» принимал на стадионе «Динамо» оренбургский «Газовик». Ни одна из команд не смогла переломить ход игры в свою пользу. Итогом матча стала результативная ничья —...
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