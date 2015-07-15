ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан представил новый дизайн шлема Гонщик Haas Ромен Грожан представил новый дизайн шлема на сезон-2017. Основным отличием раскраски по сравнению с прошлогодней стало увеличение присутствия голубого цвета и уменьшение оранжевого. Стоит отметить, что сохранилась надпись JB17 в память о Жюле Бьянки. «Ну вот! После нескольких дней тестирования представляю дизайн моего шлема на сезон-2017», – написал Грожан в Twitter. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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