Премиальный сегмент российского рынка в 2016 году сократился на 7,2 процента - автоновости
Премиальный сегмент российского рынка в 2016 году сократился на 7,2 процента
Автор фото: неткаршоу.ком
Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные о состоянии премиального сегмента первичного автомобильного рынка в России в 2016 году.
Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого года на территории РФ в общей сложности было реализовано 139 114 автомобилей премиум-класса, что на 7,2% ниже результатов 2015 года. При этом, за отчетный период доля сегмента в структуре российского рынка составила 9,8%.
ак отмечается в отчете, «тройка» лидеров рейтинга в этом году полностью принадлежит автомобилям одной марки – премиального японского бренда Lexus. Так, самым популярным автомобилем в сегменте у российских потребителей стал Lexus RX. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 7 848 автомобилей, тем самым улучшив свои результаты на 149,3%.
Второе место занимает модель Lexus NX, которая за двенадцать месяцев разошлась в количестве 6 476 экземпляров – почти на треть меньше, чем в 2015 году (-32,5%). Закрывает «тройку» лидеров Lexus LX – в 2016 году россияне приобрели 6 402 экземпляра этой модели, что на 118,6% больше, чем годом ранее.
Следом за ним идет немецкий BMW X5, объем продаж которого был зафиксирован на уровне 5 203 экземпляров – на 13,3% меньше, чем в 2015 году. Также в ТОП-5 премиального сегмента вошел Audi Q7, который был распродан в количестве 5 102 экземпляров, что на 44,6% превышает показатель позапрошлого года.
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