Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Премиальный сегмент российского рынка в 2016 году сократился на 7,2 процента - автоновости

Премиальный сегмент российского рынка в 2016 году сократился на 7,2 процента - автоновостиПремиальный сегмент российского рынка в 2016 году сократился на 7,2 процента

Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные о состоянии премиального сегмента первичного автомобильного рынка в России в 2016 году.

Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого года на территории РФ в общей сложности было реализовано 139 114 автомобилей премиум-класса, что на 7,2% ниже результатов 2015 года. При этом, за отчетный период доля сегмента в структуре российского рынка составила 9,8%.

ак отмечается в отчете, «тройка» лидеров рейтинга в этом году полностью принадлежит автомобилям одной марки – премиального японского бренда Lexus. Так, самым популярным автомобилем в сегменте у российских потребителей стал Lexus RX. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 7 848 автомобилей, тем самым улучшив свои результаты на 149,3%.

Второе место занимает модель Lexus NX, которая за двенадцать месяцев разошлась в количестве 6 476 экземпляров – почти на треть меньше, чем в 2015 году (-32,5%). Закрывает «тройку» лидеров Lexus LX – в 2016 году россияне приобрели 6 402 экземпляра этой модели, что на 118,6% больше, чем годом ранее.

Следом за ним идет немецкий BMW X5, объем продаж которого был зафиксирован на уровне 5 203 экземпляров – на 13,3% меньше, чем в 2015 году. Также в ТОП-5 премиального сегмента вошел Audi Q7, который был распродан в количестве 5 102 экземпляров, что на 44,6% превышает показатель позапрошлого года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:41      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Финансовая емкость рынка автокредитования выросла, хотя количество кредитов снизилось - автоновости
30-06-2016, 23:40, Автоновости
Россияне стали брать меньше автокредитов, но на большие суммы....
Подробнее
Новый Fiat 500 дебютирует в 2015 году в Германии - автоновости
21-02-2015, 14:57, Автоновости
В рамках предстоящего автосалона во Франкфурте итальянская компания представит обновленную версию Fiat 500....
Подробнее
В Россию приехали еще две модели китайской марки Haval - автоновости
21-07-2015, 10:46, Автоновости
На российский рынок вышли еще два премиальных внедорожника от китайского бренда Haval....
Подробнее
Porsche Boxster и Cayman педпочтут малообъемные моторы
24-03-2014, 19:51, Автоновости
Модели Boxster и Cayman нового поколения в числе первых из продуктовой линейки компании Porsche опробуют новые 4-цилиндровые силовые установки....
Подробнее
Chrysler отзывает еще 907 своих автомобилей - автоновости
19-10-2014, 08:05, Автоновости
Американский автопроизводитель Chrysler отзывает еще почти миллион своих автомобилей по всему миру....
Подробнее
Экс-ведущие Top Gear рассказали, как будет называться новое шоу - автоновости
16-05-2016, 11:56, Автоновости
Показ первого сезона «The Grand Tour» начнется уже этой осенью....
Подробнее
Buick Eclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia названы самыми американскими машинами года - автоновости
26-06-2016, 19:50, Автоновости
Американские эксперты вычислили истинный уровень локализации автомобилей из США....
Подробнее
В России начались продажи специальной версии внедорожника Toyota Land Cruiser 200 - автоновости
26-02-2014, 09:42, Автоновости
Российское представительство японского концерна Toyota объявило о начале продаж специальной версии внедорожника Land Cruiser 200....
Подробнее
Bentley покажет в Пекине концепткар с технологией подключаемого гибрида - автоновости
10-04-2014, 21:30, Автоновости
Британский производитель премиальных автомобилей Bentley Motors готовиться представить на автосалоне в Пекине концепт нового автомобиля с гибридной силовой установкой....
Подробнее
Гибридная модификация хэтчбека Volkswagen Polo выйдет уже в будущем году - автоновости
10-02-2014, 10:43, Автоновости
В 2015 году обновленный хэтчбек Volkswagen Polo получит гибридную модификацию....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU