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Ferrari привезет в Женеву преемника купе F12berlinetta - автоновости

Ferrari привезет в Женеву преемника купе F12berlinetta - автоновостиFerrari привезет в Женеву преемника купе F12berlinetta

Автор фото: неткаршоу.ком

Американское издание «The Drive» со ссылкой на собственные источники сообщает, что итальянская компания Ferrari планирует выставить на своем стенде в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве преемника спортивного купе F12berlinetta.

По словам источников издания, пожелавших остаться неназванными, итальянский автопроизводитель готовится заменить выпущенное в 2012 году спортивное купе F12berlinetta новой моделью, которая, по предварительным данным, будет носить имя F12M.

Оригинальное купе, как уже было сказано, впервые представили еще пять лет назад. Автомобиль был укомплектован 6,3-литровым бензиновым V12 с отдачей 740 л.с., который работал в паре с семиступенчатой роботизированной КПП. Такой силовой агрегат был способен разогнать автомобиль до первой «сотни» за 3,1 секунды, при максимальной скорости в 340 км/ч.

Затем компания выпустила «заряженную» модификацию купе под названием F12tdf. Она комплектовалась аналогичным двигателем, однако благодаря стараниям итальянских инженеров его мощность выросла до 780 л.с.. В «горячем» исполнении автомобиль уже был способен набрать 100 км/ч за 2,9 секунды.

Предполагается, что под капотом F12M будет установлен все тот же V12, но еще более мощный. Его отдача должна составить, как минимум, 800 л.с., а поставляться он будет вместе с модернизированным «роботом» F1 DCT с системой двойного сцепления. Также в комплектации новинки ожидается появление системы Side Slip Control, которая дает водителю возможность управления автомобилем в заносе.

Из менее важных нововведений – новый руль, который будет предложен в двух вариантах (стандартный и спортивный) и новый информационно-развлекательный комплекс.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:51      |      Категория:  Автоновости
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