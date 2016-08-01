Макс Мосли: У Брауна великолепные аналитические способности
Бывший президент FIA Макс Мосли поприветствовал решение новых владельцев Формулы 1, компании Liberty Media, назначить экс-руководителя команды Mercedes Росса Брауна на должность спортивного директора чемпионата.«Росс отлично понимает этот спорт и знает, что необходимо сделать. Этот человек обладает великолепными аналитическими способностями, – цитирует Мосли ITV News. – Думаю, он будет очень важным активом для новых владельцев. Спортивная составляющая – не та область, в которую стоит вмешиваться Liberty Media. Так что приглашение Росса – отличное решение».Сам Браун в одном из своих последних интервью предостерёг Liberty Media от поспешных реформ в Формуле 1.«Их действия могут быть успешными и тщательно продуманными, но может оказаться и так, что на деле всё будет сложнее, чем им представлялось, – сказал Росс. – Я всегда представляю, как если бы меня назначили главой в конном виде спорта и сказали: «Реши все проблемы». Со стороны это всегда кажется проще. Но когда начинаешь изучать все файлы и документы, то понимаешь, что нужно время, чтобы во всём разобраться».При этом Браун отметил, что Формула 1 в любом случае должна развиваться.«Предыдущие успехи ещё не означают, что нельзя добиться большего», – добавил он.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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