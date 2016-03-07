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Faraday Future отказывается от старых планов из-за нехватки финансирования - автоновости

Faraday Future отказывается от старых планов из-за нехватки финансирования - автоновостиFaraday Future отказывается от старых планов из-за нехватки финансирования

Автор фото: фликр.ком

Молодая американско-китайская компания Faraday Future вынуждена пересмотреть все свои планы по покорению рынка электрических автомобилей в связи с недостатком финансирования.

Недавно компания опубликовала новый проект строительства собственного предприятия, на котором планируется собирать электрокары под брендом Faraday Future. В прошлом году официальные представители компании заявляли, что общая площадь будущей производственной площадки составит около 280 тысяч квадратных метров, а на ее мощностях будет ежегодно выпускаться до 150 тысяч автомобилей.

Согласно новым планам, площадь завода будет несколько скромнее – всего около 60 тысяч квадратным метров, а проектная мощность составит всего 10 тысяч автомобилей в год. При этом, дата окончания строительства осталась прежней – 2019 год.

Однако, в компании утверждают, что опубликованный сейчас план является временным. Через некоторое время начнется расширение завода и рано или поздно он достигнет тех размеров, который были заявлены в 2016 году.

Из всего ранее анонсированного модельного ряда Faraday Future «вживых» осталось только два автомобиля – это электрический кроссовер FF 91, а также его компактная модификация. Срок выхода серийных версий этих электрокаров также был перенесен – увидеть их можно будет только через год.

Необходимость в сокращении затрат по всем фронтам была вызвана финансовыми проблемами материнской компании – LeEco. Напомним, что ранее руководитель компании Цзя Юэтин заявил, что недостаток средств связан со слишком быстрым ростом – за короткий период времени компания успела вложиться в ряд крупных проектов, которые еще не успели принести какую-либо прибыль.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:01      |      Категория:  Автоновости
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