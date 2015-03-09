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Тимо Шайдер переходит в чемпионат мира по ралли-кроссу

Бывший гонщик DTM Тимо Шайдер проведёт предстоящий сезон в чемпионате мира по ралли-кроссу. Двукратный победитель немецкого кузовного первенства, в прошлом году завершивший карьеру, присоединился к команде MJP Racing Team Austria.

«Я с радостью объявляю о подписании контракта с MJP Racing Team Austria на выступление в WRX», – написал Шайдер в Twitter.

Кто будет выступать за рулём второй машины Ford Fiesta коллектива Макса Пушера пока не объявлено. В прошлом году цвета Team Austria защищали россиянин Тимур Тимерзянов и латыш Янис Бауманис.

В конце сезона-2016 Шайдер провёл три этапа в составе Munnich Motorsport. Его лучшим достижением стало четвёртое место в Аргентине.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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