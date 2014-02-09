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Марк Уэббер: У Даниэля Риккардо есть преимущество над Максом Ферстаппеном

Марк Уэббер считает, что его соотечественник Даниэль Риккардо должен выступить лучше своего напарника по Red Bull Racing Макса Ферстаппена в сезоне 2017 года.

В прошлом году Риккардо опередил Ферстаппена по очкам: если начинать отсчет их сражения с момента, когда в команду перешел Макс, то австралиец набрал на 29 очков больше голландца.

«Их сражение будет упорным, как и в конце прошлого года, – цитирует Уэббера AUTOSPORT.com. – Я думаю, что у Даниэля больше спокойствия и самообладания [чем у Макса]. Очевидно, что набранный опыт станет полезным для него, особенно на старте кампании.

Даниэль неоднократно видел, как меняется регламент и пилотировал разные автомобили. В этом кроется его преимущество. Это будет захватывающая битва. Повторюсь, что фактор самообладания является огромным плюсом для Даниэля.

Макс заряжен на борьбу, но успех зависит от того, насколько сильным ты будешь на протяжении всего уик-энда. Он все еще продолжает учиться. Это невероятно талантливый гонщик».

Кроме того, чемпион WEC 2015 в составе Porsche LMP1 считает, что в условиях смены регламента у его бывшей команды есть шанс навязать борьбу Mercedes.

«Red Bull провела тихую зиму. Они построят сильную машину, – продолжил Марк. – Все будет зависеть от того, кто лучше остальных использует возможности нового регламента. Эдриан Ньюи всегда был мастером этого.

В прошлом году Mercedes имела роскошь заранее оформить победу в Кубке конструкторов, после чего бросить все ресурсы на программу следующего сезона. Возможно, они раньше всех начали заниматься новой машиной.

У них есть отличный двигатель, и это их главное преимущество.

Очевидно, что в 2016-м Red Bull была самой эффективной командой. Также не стоит забывать, что Red Bull была лучшей с точки зрения надежности, в то время как у Mercedes возникали технические проблемы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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