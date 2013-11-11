«В прошлом году мы ставили перед собой цель сохранить дилерскую сеть и, по возможности, поддержать своих дилеров. С этой задачей мы успешно справились!» - автоновости

Российские представители марки Toyota объявили о расширении семейства RAV4 на российском рынке за счет новой комплектации. У дизельной модификации кроссовера появился пакет «Комфорт Плюс», что на 117...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!