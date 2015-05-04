Тимо Рампфкайл: Валттери Боттас – невероятно одаренный гонщик

Бывший руководитель команды Motorpark Тимо Рампфкайл считает, что у Валттери Боттаса есть все предпосылки для того, чтобы с лучшей стороны проявить себя в Mercedes.После того, как о завершении карьеры в Ф1 объявил чемпион мира-2016 Нико Росберг, Mercedes принялась искать ему замену, остановив свой выбор на Боттасе.Многие со скептицизмом восприняли подписание Валттери, сделав акцент на том, что он не станет серьезным конкурентом для Льюиса Хэмилтона в 2017-м.Тем не менее босс коллектива Motorpark, за который Боттас выступал в Формуле Renault 2.0, считает, что в грядущем сезоне финн покажет отличные результате на трассе.«В 2008-м мы выиграли с ним NEC Формулу Renault и Формулу Renault Eurocup, – сказал Тимо в интервью Motopark.com. – 17 побед, 20 поул-позиций, 22 подиума и 16 быстрейших кругов говорят сами за себя.В том году Валттери опередил Даниэля Риккардо и Роберто Мери. Боттас – исключительно талантливый пилот и настоящий трудоголик. Я думаю, что ни один другой гонщик не заслужил попадания в Mercedes больше Валттери.Это не только одаренный пилот, но и подкованный в технических деталях специалист. Этот человек живет только для спорта. Сегодня он такой же спокойный парень, каким был и в 2008-м.Я уверен, что Валттери засияет в 2017-м и продемонстрирует отличные результаты. Впервые за последние годы он будет сидеть за рулем конкурентоспособного автомобиля. Он как никто голоден до побед».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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