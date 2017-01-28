ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Клэр Уильямс: Фелипе Масса очень ценен в условиях нового регламента Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, насколько ценным для команды из Гроува станет опыт Фелипе Масса в условиях внедрения нового технического регламента. В конце сезона-2016 бразилец объявил о завершении карьеры пилота Ф1, однако в январе 2017 года стало известно, что Фелипе вернется в Williams, в составе которой займет место Валттери Боттаса, перешедшего в Mercedes на место действующего чемпиона мира Нико Росберга. «Фелипе на протяжении 15 лет выступал в Ф1 – это один из самых опытных пилотов стартовой решетки, – сказала Клэр. – Когда мы входим в новую кампанию с абсолютно новыми правилами, крайне важно иметь в составе такого знающего гонщика, как Фелипе. Он окажет большую помощь инженерам в процессе совершенствования машины с первого дня предсезонных тестов. Масса сыграет ключевую роль в выступлении FW40 в 2017-м». Напарником Массы в грядущей кампании станет 18-летний канадец Лэнс Стролл. Williams еще не огласила дату презентации нового автомобиля FW40.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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