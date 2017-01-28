"Адмирал" одержал победу в Омске

Омский «Авангард» для «моряков» - соперник принципиальный. За «ястребов» в своё время выступали (и успешно) Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Николай Глухов, Самвел Мнацян, Максим Казаков, Владимир Ткачёв и Егор Яковлев, причем лишь Александров не является выпускником ДЮСШ «Авангард».
Что касается истории противостояния, то в Омске нам, как и в Новосибирске, вкуса побед за всю историю до вчерашнего вечера познать пока не удалось. Выходили приморцы на заключительное в сибирском выезде сражение в ослабленном составе и впервые без тройки защитников-легионеров – Блума, Бартулиса и Моррисонна. Зато на в обойму вернулись Мнацян, Казаков, Конев и Барбашев.
«Адмиральцы» начали с места к голу: Макаренко в первой же смене броском с левого круга вбрасывания пробил Фурха – 0:1.
Гол вдохновил «моряков» на игру первым номером и захват инициативы. Порыв хозяевам пришлось остужать драками: Лаута получил от Курашова за грязный прием против Александрова, затем Меньшиков набросился на Мнацяна после чистейшего силового приема нашего защитника.
После перерыва сибиряки прибавили, и в середине периода Михеев мощнейшим кистевым с правого круга вбрасывания пробил Бобкова – 1:1. Вновь нас вывел вперёд новый капитан Фисенко: сам отобрал шайбу на борту, вылез к вратарской и с мясом вогнал шайбу в угол – 1:2.
В третьем периоде «моряки» героически сражались, держа оборону. За 2.30 до конца «ястребы» сняли вратаря, перейдя к штурму, и получили третий гол в пустые ворота от Жафярова – 1:3.
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