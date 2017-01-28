Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Адмирал" одержал победу в Омске

"Адмирал" одержал победу в Омске
Омский «Авангард» для «моряков» - соперник принципиальный. За «ястребов» в своё время выступали (и успешно) Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Николай Глухов, Самвел Мнацян, Максим Казаков, Владимир Ткачёв и Егор Яковлев, причем лишь Александров не является выпускником ДЮСШ «Авангард».



Что касается истории противостояния, то в Омске нам, как и в Новосибирске, вкуса побед за всю историю до вчерашнего вечера познать пока не удалось. Выходили приморцы на заключительное в сибирском выезде сражение в ослабленном составе и впервые без тройки защитников-легионеров – Блума, Бартулиса и Моррисонна. Зато на в обойму вернулись Мнацян, Казаков, Конев и Барбашев.



«Адмиральцы» начали с места к голу: Макаренко в первой же смене броском с левого круга вбрасывания пробил Фурха – 0:1.



Гол вдохновил «моряков» на игру первым номером и захват инициативы. Порыв хозяевам пришлось остужать драками: Лаута получил от Курашова за грязный прием против Александрова, затем Меньшиков набросился на Мнацяна после чистейшего силового приема нашего защитника.



После перерыва сибиряки прибавили, и в середине периода Михеев мощнейшим кистевым с правого круга вбрасывания пробил Бобкова – 1:1. Вновь нас вывел вперёд новый капитан Фисенко: сам отобрал шайбу на борту, вылез к вратарской и с мясом вогнал шайбу в угол – 1:2.



В третьем периоде «моряки» героически сражались, держа оборону. За 2.30 до конца «ястребы» сняли вратаря, перейдя к штурму, и получили третий гол в пустые ворота от Жафярова – 1:3.



Авангард (Омская область) – Адмирал (Владивосток) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).



4 февраля. Омск. «Арена Омск». 8566 зрителей (10318).



Судьи: Гусев (Серов), Ержабек (Чехия).



Голы: 0:1 Макаренко (Райт, Гавриленко, 2.20), 1:1 Михеев (Зубов, 28.13), 1:2 Фисенко (35.54), 1:3 Жафяров (Бобков, Волченков, 58.11, п.в.).



Авангард (11): Фурх (57.30 – 58.11);



Густафссон – Меньшиков (5), Лемтюгов – Соботка-к – Пережогин;



Мартынов – Анелёв (2), Михеев – Зубов – Пьянов;



Никитин – Григорьев, Хохряков – Кучерявенко – Бурдасов;



Осипов – Орлов, Лаута (4) – Юньков – Пестушко.



Адмирал (15): Бобков;



Волченков – Мнацян (7), Ткачёв – Саюстов – Саболич;



Земчёнок – Курашов (2), Барбашев – Фисенко-к (2) – Александров;



Конев – Гавриленко, Макаренко (2) – Райт – Жафяров (2);



Ильин, Горшков – Алексеев – Казаков, Краснослободцев.



Броски: 23 (6+11+6) – 21 (5+13+3).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Жан Тодт: Раллийные болельщики должны знать правила безопасности
28-01-2017, 08:04, Спорт
Президент FIA Жан Тодт, комментируя трагический инцидент, произошедший на Ралли Монте-Карло, заявил, что болельщики обязаны знать правила поведения во время посещения этапов WRC. При прохождении...
Подробнее
Нельсон Пике-младший выступит в IndyLights в Торонто
9-06-2015, 11:53, Спорт
Лидер турнирной таблицы чемпионата Formula E Нельсон Пике-младший в предстоящий уик-энд выступит в молодёжной американской серии IndyLights в составе команды Carlin на городской трассе в Торонто. В...
Подробнее
Боб Белл: В 2016-м Renault будет работать в основном над машиной-2017
14-03-2016, 15:09, Спорт
Технический директор Renault Боб Белл заявил, что по ходу грядущего сезона французская команда будет в основном делать ставку на 2017 год. Сделка по выкупу Lotus F1 французской компанией была...
Подробнее
В Спасском муниципальном районе прошли соревнования, посвященные Дню защиты детей
5-06-2015, 11:48, Спорт
3 июня для детей пришкольного лагеря Духовского филиала МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское специалистами отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Спасского муниципального района...
Подробнее
Владивостокская «Приморочка» завоевала «бронзу» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
22-09-2014, 11:01, Спорт
Волейболистки владивостокской команды «Приморочка» в полуфинале Кубка Сибири и Дальнего Востока уступили на днях «Омичке» (г. Омск)....
Подробнее
Галерея: Гран При Бразилии 2015, суббота
15-11-2015, 10:45, Спорт
...
Подробнее
Даниэль Риккардо: Даниил Квят обладает высокой скоростью
8-02-2016, 00:09, Спорт
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо признал силу и скорость своего напарника Даниила Квята. Даниил закончил сезон-2015 выше Риккардо. В то же время Даниэль считает, что у него все же есть...
Подробнее
Нико Росберг: Мы примерно знаем, где находимся
26-02-2016, 17:48, Спорт
Нико Росберг заявил, что по ходу первых зимних тестов чувствовал эффект от каждого экспериментального элемента, установленного на машину Mercedes. На этой неделе действующие чемпионы сосредоточились...
Подробнее
Во Владивостоке отметят День российского бейсбола
10-06-2016, 02:01, Спорт
В рамках Дня российского бейсбола федерация бейсбола г. Владивостока, бейсбольный клуб города Владивостока, федерация бейсбола и софтбола Приморского края проводят праздничное мероприятие для...
Подробнее
Детско-юношеские спортивные школы Приморья провели соревнования по кикбоксингу
25-11-2015, 10:58, Спорт
В минувшие выходные в спорткомплексе «Олимпиец» состоялось открытое первенство Владивостока по кикбоксингу среди учащихся образовательных учреждений. Организатором мероприятия стали Федерация...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU