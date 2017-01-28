"Адмирал" одержал победу в Омске

Омский «Авангард» для «моряков» - соперник принципиальный. За «ястребов» в своё время выступали (и успешно) Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Николай Глухов, Самвел Мнацян, Максим Казаков, Владимир Ткачёв и Егор Яковлев, причем лишь Александров не является выпускником ДЮСШ «Авангард».





Что касается истории противостояния, то в Омске нам, как и в Новосибирске, вкуса побед за всю историю до вчерашнего вечера познать пока не удалось. Выходили приморцы на заключительное в сибирском выезде сражение в ослабленном составе и впервые без тройки защитников-легионеров – Блума, Бартулиса и Моррисонна. Зато на в обойму вернулись Мнацян, Казаков, Конев и Барбашев.





«Адмиральцы» начали с места к голу: Макаренко в первой же смене броском с левого круга вбрасывания пробил Фурха – 0:1.





Гол вдохновил «моряков» на игру первым номером и захват инициативы. Порыв хозяевам пришлось остужать драками: Лаута получил от Курашова за грязный прием против Александрова, затем Меньшиков набросился на Мнацяна после чистейшего силового приема нашего защитника.





После перерыва сибиряки прибавили, и в середине периода Михеев мощнейшим кистевым с правого круга вбрасывания пробил Бобкова – 1:1. Вновь нас вывел вперёд новый капитан Фисенко: сам отобрал шайбу на борту, вылез к вратарской и с мясом вогнал шайбу в угол – 1:2.





В третьем периоде «моряки» героически сражались, держа оборону. За 2.30 до конца «ястребы» сняли вратаря, перейдя к штурму, и получили третий гол в пустые ворота от Жафярова – 1:3.





Авангард (Омская область) – Адмирал (Владивосток) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).







4 февраля. Омск. «Арена Омск». 8566 зрителей (10318).





Судьи: Гусев (Серов), Ержабек (Чехия).







Голы: 0:1 Макаренко (Райт, Гавриленко, 2.20), 1:1 Михеев (Зубов, 28.13), 1:2 Фисенко (35.54), 1:3 Жафяров (Бобков, Волченков, 58.11, п.в.).





Авангард (11): Фурх (57.30 – 58.11);





Густафссон – Меньшиков (5), Лемтюгов – Соботка-к – Пережогин;





Мартынов – Анелёв (2), Михеев – Зубов – Пьянов;





Никитин – Григорьев, Хохряков – Кучерявенко – Бурдасов;





Осипов – Орлов, Лаута (4) – Юньков – Пестушко.





Адмирал (15): Бобков;





Волченков – Мнацян (7), Ткачёв – Саюстов – Саболич;





Земчёнок – Курашов (2), Барбашев – Фисенко-к (2) – Александров;





Конев – Гавриленко, Макаренко (2) – Райт – Жафяров (2);





Ильин, Горшков – Алексеев – Казаков, Краснослободцев.





Броски: 23 (6+11+6) – 21 (5+13+3).







Пресс-служба ХК «Адмирал»