ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Слишком рано ставить крест на идее приобретения акций Ф1 Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что команды Ф1 еще могут воспользоваться опцией, предоставленной Liberty Media, относительно приобретения акций Больших Призов. Несмотря на то, что новые американские владельцы Ф1 уже выставили для команд акции совокупной стоимостью 400 миллионов долларов, коллективы пока не спешат становиться акционерами чемпионата. Тото Вольф объяснил, почему команды не спешат покупать акции Ф1 «Это предложение нельзя отклонять так сразу, – сказал Вольф в интервью австрийскому журналу Trend. – Тем не менее мы все равно должны узнать больше о деловой стороне данного вопроса. Обсуждения по этому поводу только начались. Они продлятся еще несколько месяцев».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ [img]http://autosport.com.ru/files/news/2015/01/011_2c986aded9aa988434f8d7393f1c69df.jpg?itok=-KHZT1Wc[/img]В этом году тесты по ходу сезона пройдут на трассе Каталунья в Испании, а также на кольце... Подробнее Пилот Red Bull Даниэль Риккардо никогда не скрывал своего восхищения трассой в Монако, где по узким улицам города пилоты Формулы 1 вынуждены атаковать на пределе. Поэтому в преддверии визита в... Подробнее В рамках Гран При Бахрейна команды Формулы 1 вновь прибегли к замене узлов и компонентов силовых установок своих машин. В нынешнем сезоне, напомним, регламент запускает не полную замену мотора, как... Подробнее Кими Райкконен надеется прибавить, когда на следующем этапе Формулы 1 в Бахрейне на его Ferrari F14 T появятся долгожданные обновления. В первых двух гонках сезона у финна возникли проблемы с... Подробнее Сегодня на Всемирном совете FIA по автоспорту был утвержден новый порядок старта гонщиков, а также календарь сезона-2017 WRC. Согласно регламенту сезона-2016, лидер общего зачета должен был первым... Подробнее В субботу, 27 сентября, «Спартак-Приморье» вылетит на второй игровой сбор, который пройдет в городе-побратиме Владивостока, южнокорейском Пусане. В Корее наша команда примет участие в товарищеском... Подробнее В пятницу, 29 апреля, во Владивостоке был выявлен третий финалист первенства города по лапте. Турнир состоялся на стадионе СОШ №33, где команда школы №79 обыграла своих соперников из школ №№ 33, 47 и... Подробнее 19 и 20 ноября в 9 часов на скалодроме Владивостокского морского техникума (ул. Каплунова, 7) состоится кубок города по скалолазанию. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока и... Подробнее Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко предположил, что несправедливо судить о выступлениях Даниила Квята после возвращения в Toro Rosso, учитывая большое количество технических проблем, с... Подробнее Сегодня, 14 декабря, губернатор Приморья Владимир Миклушевский перед началом матча «Адмирал» - «Трактор» в Фетисов Арене наградил спортсменок сборной Приморского края по гребле на лодках класса... Подробнее