Тото Вольф: Слишком рано ставить крест на идее приобретения акций Ф1
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что команды Ф1 еще могут воспользоваться опцией, предоставленной Liberty Media, относительно приобретения акций Больших Призов.Несмотря на то, что новые американские владельцы Ф1 уже выставили для команд акции совокупной стоимостью 400 миллионов долларов, коллективы пока не спешат становиться акционерами чемпионата.Тото Вольф объяснил, почему команды не спешат покупать акции Ф1«Это предложение нельзя отклонять так сразу, – сказал Вольф в интервью австрийскому журналу Trend. – Тем не менее мы все равно должны узнать больше о деловой стороне данного вопроса.Обсуждения по этому поводу только начались. Они продлятся еще несколько месяцев».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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