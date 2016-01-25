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Джеймс Ки: Для Toro Rosso очень важен опыт Даниила Квята и Карлоса Сайнса

Технический директор Toro Rosso Джеймс Ки рассказал, почему для итальянской команды было важно выставить на сезон-2017 двух опытных пилотов в лице Даниила Квята и Карлоса Сайнса.

Ки считает, что в условиях нового регламента и возвращения к сотрудничеству с Renault STR сможет претендовать на пятое место в Кубке конструкторов.

«Я думаю, мы можем достигнуть этого, – заметил Джеймс в интервью Racer.com. – Когда Карлос и Макс Ферстаппен пришли в команду в 2015-м, они были очень молоды. Их возраст и талант сыграл на руку как нам, так и Ф1 в целом. Карлос и Макс проделали феноменальную работу в 2015-м, но тогда они все равно еще только учились.

Безусловно, новичкам не избежать ошибок, так как они знакомились с новыми трассами, на которых ранее никогда не выступали. Им необходимо было максимально концентрироваться на своей работе.

В 2016-м мы поменялись пилотами [с Red Bull Racing] и Даниил нуждался в адаптации. К концу сезона ему определенно удалось освоиться. Именно за это мы его и ценим: несмотря на сложный экватор года, он сумел вернуть свою форму.

Я уверен, что в этом году он покажет свою лучшую форму, потому что сейчас он уже оставил позади все прошлогодние события. Если говорить о Карлосе, то мы знаем, каким огромным потенциалом он обладает.

Сезон-2017 станет для них непростым, потому что они должны будут продемонстрировать свою конкурентоспособность, что очень важно для молодых пилотов, если они хотят проявить себя и создать потенциальные возможности продолжения карьеры.

Мы довольны своей парой пилотов. Для нас очень важно, что это один из самых опытных составов в истории команды, что позволит нам получать насыщенные отчеты о работе машины и совершенствовать ее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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