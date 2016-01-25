ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джеймс Ки: Для Toro Rosso очень важен опыт Даниила Квята и Карлоса Сайнса Технический директор Toro Rosso Джеймс Ки рассказал, почему для итальянской команды было важно выставить на сезон-2017 двух опытных пилотов в лице Даниила Квята и Карлоса Сайнса. Ки считает, что в условиях нового регламента и возвращения к сотрудничеству с Renault STR сможет претендовать на пятое место в Кубке конструкторов. «Я думаю, мы можем достигнуть этого, – заметил Джеймс в интервью Racer.com. – Когда Карлос и Макс Ферстаппен пришли в команду в 2015-м, они были очень молоды. Их возраст и талант сыграл на руку как нам, так и Ф1 в целом. Карлос и Макс проделали феноменальную работу в 2015-м, но тогда они все равно еще только учились. Безусловно, новичкам не избежать ошибок, так как они знакомились с новыми трассами, на которых ранее никогда не выступали. Им необходимо было максимально концентрироваться на своей работе. В 2016-м мы поменялись пилотами [с Red Bull Racing] и Даниил нуждался в адаптации. К концу сезона ему определенно удалось освоиться. Именно за это мы его и ценим: несмотря на сложный экватор года, он сумел вернуть свою форму. Я уверен, что в этом году он покажет свою лучшую форму, потому что сейчас он уже оставил позади все прошлогодние события. Если говорить о Карлосе, то мы знаем, каким огромным потенциалом он обладает. Сезон-2017 станет для них непростым, потому что они должны будут продемонстрировать свою конкурентоспособность, что очень важно для молодых пилотов, если они хотят проявить себя и создать потенциальные возможности продолжения карьеры. Мы довольны своей парой пилотов. Для нас очень важно, что это один из самых опытных составов в истории команды, что позволит нам получать насыщенные отчеты о работе машины и совершенствовать ее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Несмотря на то, что промоутеры Остина испытывают финансовые сложности, владелец Haas F1 Джин Хаас уверен, что Гран При США будет проводиться именно на автодроме COTA. В ноябре 2015 года президент... Подробнее Во Владивостоке завершился первый краевой зимний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО». В соревнованиях принимали участие около 250 спортсменов IV-V возрастных ступеней (13-17 лет) в составе 24 команд из... Подробнее На «Фетисов Арене» прошел ледовый спектакль «Морозко». В нем приняли участие, помимо Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, молодые фигуристы фигуристы спортклуба «Полюс», которым на данный... Подробнее Пилот Williams Валттери Боттас поддерживает потенциальное возвращение Гран При Нидерландов в Зандфорте в Формулу 1. В последний раз этап в Нидерландах проходил в 1985-м: последним победителем Гран... Подробнее В среду Audi сенсационно объявила, что уходит из чемпионата мира по гонкам на выносливость в конце 2016 года и сосредоточится на выступлении в Формуле E. Гэри Уоткинс проанализировал возможные... Подробнее Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучшее время в предквалификационной тренировочной сессии на Сахире... Подробнее Пилот Ducati Андреа Довициозо надеется, что, начиная с сезона-2017, в команде не будет фаворитизма в пользу Хорхе Лоренсо, который присоединится к итальянскому коллективу в конце года после... Подробнее В пятницу, 19 сентября, на СТК «Приморское кольцо» стартовала дрифт-битва D1 PrimRing GP. День начался с тренировок пилотов D1 и RDS. На 16.00 была намечена квалификация. Впрочем, дрифт – спорт очень... Подробнее На заключительные предсезонные тесты команды привезли целый ряд обновлений. Технический эксперт AUTOSPORT Крэг Скарборо детально рассмотрел новинки и поделился своими наблюдениями...... Подробнее 27 февраля в Уссурийском реабилитационном центре пройдет «Праздник Олимпийских колец». За право называться лучшей спортивной командой будут бороться девять сборных из учреждений социального... Подробнее