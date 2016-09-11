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Кристиан и Джери Хорнеры впервые опубликовали фотографию своего сына

Экс-участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер впервые показала фотографию своего сына.

Супруга руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья.

«Нашему Монти сегодня исполнилось две недели», - написала Джери.

Кристиан и Джери назвали мальчика Монтегью Джордж Гектор Хорнер.

Фотография семьи Хорнер уже собрала больше 25 тысяч лайков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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