Кристиан и Джери Хорнеры впервые опубликовали фотографию своего сына
Экс-участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер впервые показала фотографию своего сына.Супруга руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья.«Нашему Монти сегодня исполнилось две недели», - написала Джери.Кристиан и Джери назвали мальчика Монтегью Джордж Гектор Хорнер.Фотография семьи Хорнер уже собрала больше 25 тысяч лайков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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