ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан и Джери Хорнеры впервые опубликовали фотографию своего сына Экс-участница поп-группы Spice Girls Джери Хорнер впервые показала фотографию своего сына. Супруга руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья. «Нашему Монти сегодня исполнилось две недели», - написала Джери. Кристиан и Джери назвали мальчика Монтегью Джордж Гектор Хорнер. Фотография семьи Хорнер уже собрала больше 25 тысяч лайков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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