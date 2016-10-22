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FCA построит на платформе Giorgio новые модели Jeep, Dodge и Maserati - автоновости

FCA построит на платформе Giorgio новые модели Jeep, Dodge и Maserati - автоновостиFCA построит на платформе Giorgio новые модели Jeep, Dodge и Maserati

Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на собственные источники сообщает, что итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) планирует использовать платформу Giorgio за пределами бренда Alfa Romeo.

Относительно новая платформа Giorgio, которая разрабатывалась для использования в конструкции новинок Alfa Romeo, в ближайшем будущем ляжет в основу автомобилей других аффилированных брендов FCA. Пока речь идет только о брендах Maserati, Jeep и Dodge, однако в дальнейшем их число может увеличиться. К сожалению, пока неизвестно, какие именно модели будут построены на этой платформе, пока неизвестно.

Предполагается, что мотивом руководства FCA для принятия такого решения стало желание в более сжатые сроки окупить немалую стоимость создания этой архитектуры и двух автомобилей, построенных на ее основе.

Речь идет о седане Alfa Romeo Giulia и первом серийном кроссовере за всю историю существования компании - Stelvio. Первый дебютировал еще два года назад в рамках Международного автосалона во Франкфурте. Изначально масштабируемая платформа создавалась именно под этот автомобиль, но в дальнейшем было решено построить на ней и кроссовер.

Представленный в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года Alfa Romeo Stelvio, в отличие от соплатформенного седана оснащался системой полного привода. Стоит отметить, что первой была представлена его «заряженная» модификация Quadrifoglio Verde и только спустя два месяца был выпущен стандартный First Edition.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:08      |      Категория:  Автоновости
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