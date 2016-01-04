ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Иван Мюллер протестировал Volvo в Португалии Четырехкратный чемпион WTCC Иван Мюллер протестировал Volvo S60 TC1 на португальском автодроме в Портимане. 47-летний француз объявил об уходе из WTCC в конце 2016 года, однако уже сейчас масс-медиа сватают Ивана на место одного из пилотов Polestar Cyan Racing на сезон-2017. Иван Мюллер: У меня были предложения, но я всем отказал Предполагается, что шведский производитель убедил ветерана повременить с завершением карьеры в мировом туринге. В то же время Иван может просто помогать совершенствовать автомобиль на грядущий сезон. Volvo еще не оглашала свой состав на кампанию 2017 года. Тем не менее есть большая вероятность того, что в команде останется Тед Бьорк. Что касается экс-напарника Бьорка по Volvo Роберта Дальгрена, то на прошлой неделе стало известно, что он более не будет сотрудничать со шведским производителем. Также в Volvo сватают Фредрика Экблома, Нестора Жиролами и бывшего гонщика Lada Sport Ника Катсбурга. Команда утвердит своих пилотов в этом месяце.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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