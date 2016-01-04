Иван Мюллер протестировал Volvo в Португалии

Четырехкратный чемпион WTCC Иван Мюллер протестировал Volvo S60 TC1 на португальском автодроме в Портимане.47-летний француз объявил об уходе из WTCC в конце 2016 года, однако уже сейчас масс-медиа сватают Ивана на место одного из пилотов Polestar Cyan Racing на сезон-2017.Иван Мюллер: У меня были предложения, но я всем отказалПредполагается, что шведский производитель убедил ветерана повременить с завершением карьеры в мировом туринге.В то же время Иван может просто помогать совершенствовать автомобиль на грядущий сезон. Volvo еще не оглашала свой состав на кампанию 2017 года. Тем не менее есть большая вероятность того, что в команде останется Тед Бьорк.Что касается экс-напарника Бьорка по Volvo Роберта Дальгрена, то на прошлой неделе стало известно, что он более не будет сотрудничать со шведским производителем.Также в Volvo сватают Фредрика Экблома, Нестора Жиролами и бывшего гонщика Lada Sport Ника Катсбурга. Команда утвердит своих пилотов в этом месяце.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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