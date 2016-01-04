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Иван Мюллер протестировал Volvo в Португалии

Четырехкратный чемпион WTCC Иван Мюллер протестировал Volvo S60 TC1 на португальском автодроме в Портимане.

47-летний француз объявил об уходе из WTCC в конце 2016 года, однако уже сейчас масс-медиа сватают Ивана на место одного из пилотов Polestar Cyan Racing на сезон-2017.

Иван Мюллер: У меня были предложения, но я всем отказал

Предполагается, что шведский производитель убедил ветерана повременить с завершением карьеры в мировом туринге.

В то же время Иван может просто помогать совершенствовать автомобиль на грядущий сезон. Volvo еще не оглашала свой состав на кампанию 2017 года. Тем не менее есть большая вероятность того, что в команде останется Тед Бьорк.

Что касается экс-напарника Бьорка по Volvo Роберта Дальгрена, то на прошлой неделе стало известно, что он более не будет сотрудничать со шведским производителем.

Также в Volvo сватают Фредрика Экблома, Нестора Жиролами и бывшего гонщика Lada Sport Ника Катсбурга. Команда утвердит своих пилотов в этом месяце.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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