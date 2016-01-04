"Адмирал" крупно проиграл сопернику по плей-офф

К сожалению, на супербой с сибиряками «Адмирал» лишился целого ряда ведущих игроков – капитана Бартулиса, защитников Морррисонна и Мнацяна, нападающих Казакова и Барбашёва. Радостной новостью было лишь возвращение Ткачёва. В связи с этими обстоятельствами все тройки (кроме первой) и пары предстали в новом виде.
«Сибирь» забила в первой же смене, оглушив приморцев: Бобков неудачно отбил шайбу перед собой, и Санников сыграл на добивании – 1:0.
После гола кипящий аншлагом и топотом стадион продолжил гнать своих вперед, однако «моряки» выровняли игру. Дважды мы играли в большинстве – увы, серьезно побеспокоить Тэйлора не удалось.
Начало второго снова оказалось для «адмиральцев» неудачным. Выстояв в меньшинстве, пропустили: Глухов подставил клюшку под бросок Соколова – 2:0.
Дальше – сплошные испытания: три раза отбивались вчетвером, один раз героически втроем. Выстояли и… пропустили в равных составах. Окулов метнул в девятку со среднего пятака – 3:0.
Забили «моряки» неожиданно: Тэйлор споткнулся за своими воротами, потерял шайбу, а Алексеев тут как тут – 3:1. В заключительной трети приморцы добавили в старании и страсти, но до явных угроз дело не доводили. На экваторе же опять отличились новосибирцы: Глухов реализовал выход один на один. После девятиминутного видеопросмотра судьи гол засчитали – 4:1. Пятый гол сибиряки забили в большинстве - 5:1.
Пресс-конференция главных тренеров после матча «Сибирь» – «Адмирал» (5:1) Александра Андриевского и Андрея Скабелки.
Александр Андриевский:
- Хочу поздравить соперника с победой. Комментировать особо нечего. «Сибирь» была сильнее нас, мобильнее. Они вышли умирать, чего мы не сделали. Было у нас несколько неплохих отрезков, но этого очень мало. Поэтому победа новосибирцев закономерна, они выглядели сильнее в целом.
- У вас сегодня отсутствовало очень много ведущих игроков. Кого особенно не хватало?
- Не хватало игроков линии обороны, все-таки пять пропустили.
Андрей Скабелка:
- Спасибо ребятам за характер и победу.
- Сибирь после Матча звезд находится в лучшем состоянии по скоростям и целостности игры. С чем это связано?
- Закончим регулярку, тогда расскажу.
- Долгая пауза мешала команде, когда гол судьи смотрели?
- Наверное, техника не позволяет быстро решения принимать.
Сибирь (Новосибирск) – Адмирал (Владивосток) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
2 февраля. Новосибирск. Дворец спорта «Сибирь». 7420 зрителей (7420).
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