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"Адмирал" крупно проиграл сопернику по плей-офф

"Адмирал" крупно проиграл сопернику по плей-офф
К сожалению, на супербой с сибиряками «Адмирал» лишился целого ряда ведущих игроков – капитана Бартулиса, защитников Морррисонна и Мнацяна, нападающих Казакова и Барбашёва. Радостной новостью было лишь возвращение Ткачёва. В связи с этими обстоятельствами все тройки (кроме первой) и пары предстали в новом виде.



«Сибирь» забила в первой же смене, оглушив приморцев: Бобков неудачно отбил шайбу перед собой, и Санников сыграл на добивании – 1:0.

После гола кипящий аншлагом и топотом стадион продолжил гнать своих вперед, однако «моряки» выровняли игру. Дважды мы играли в большинстве – увы, серьезно побеспокоить Тэйлора не удалось.



Начало второго снова оказалось для «адмиральцев» неудачным. Выстояв в меньшинстве, пропустили: Глухов подставил клюшку под бросок Соколова – 2:0.

Дальше – сплошные испытания: три раза отбивались вчетвером, один раз героически втроем. Выстояли и… пропустили в равных составах. Окулов метнул в девятку со среднего пятака – 3:0.



Забили «моряки» неожиданно: Тэйлор споткнулся за своими воротами, потерял шайбу, а Алексеев тут как тут – 3:1. В заключительной трети приморцы добавили в старании и страсти, но до явных угроз дело не доводили. На экваторе же опять отличились новосибирцы: Глухов реализовал выход один на один. После девятиминутного видеопросмотра судьи гол засчитали – 4:1. Пятый гол сибиряки забили в большинстве - 5:1.



Пресс-конференция главных тренеров после матча «Сибирь» – «Адмирал» (5:1) Александра Андриевского и Андрея Скабелки.



Александр Андриевский:



- Хочу поздравить соперника с победой. Комментировать особо нечего. «Сибирь» была сильнее нас, мобильнее. Они вышли умирать, чего мы не сделали. Было у нас несколько неплохих отрезков, но этого очень мало. Поэтому победа новосибирцев закономерна, они выглядели сильнее в целом.



- У вас сегодня отсутствовало очень много ведущих игроков. Кого особенно не хватало?



- Не хватало игроков линии обороны, все-таки пять пропустили.



Андрей Скабелка:



- Спасибо ребятам за характер и победу.



- Сибирь после Матча звезд находится в лучшем состоянии по скоростям и целостности игры. С чем это связано?



- Закончим регулярку, тогда расскажу.



- Долгая пауза мешала команде, когда гол судьи смотрели?



- Наверное, техника не позволяет быстро решения принимать.



Сибирь (Новосибирск) – Адмирал (Владивосток) – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).



2 февраля. Новосибирск. Дворец спорта «Сибирь». 7420 зрителей (7420).



Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Бутурлин (Москва).



Голы: 1:0 Санников (Кемппайнен, Шалунов, 0.16), 2:0 А.Глухов (Соколов, 22.07), 3:0 Окулов (Наумов, 30.36), 3:1 Алексеев (32.59), 4:1 А.Глухов (Соколов, Беляков, 51.14), 5:1 Наумов (Окулов, Бойчак, 56.22, б.).



Сибирь (6): Тэйлор;



Мишарин – Воробьёв, Шалунов – Кемппайнен – Санников-к;



К.Алексеев – Полашек, Шумаков – Хлопотов – Первушин;



Беляков – Игнатович, Бойчак (2) – Окулов – Миловзоров (2);



Наумов (2), Соколов – А.Глухов – Артюхин, Артёмов.



Адмирал (22+2 к.ш.): Бобков (Серебряков, 30.36);



Блум (2) – Гавриленко (2), Ткачёв – Саюстов (2) – Саболич;



Волченков – Ильин, Краснослободцев – Фисенко-к (2) – Райт (12);



Земчёнок – Курашов, Горшков – Макаренко – Жафяров;



Н.Глухов, Александров – Д.Алексеев – Сигарёв, Плотников.



Броски: 40 (13+14+13) – 23 (11+3+9).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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