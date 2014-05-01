ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен завершил тесты Ferrari во Фьорано В пятницу Кими Райкконен завершил программу корреляции данных Ferrari, начатую Антонио Джовинацци накануне. На протяжении двух дней тестов во Фьорано с машиной SF15-T образца 2015 года Ferrari проводила сравнительный анализ данных, полученных на симуляторе и на реальной трассе. В пятницу утром за руль вновь сел новый резервный гонщик Скудерии, а днём его сменил Райкконен. Несмотря на дождь и сильные порывы ветра, финн всё-таки проехал несколько серий кругов. На следующей неделе, 9-10 февраля, там же, во Фьорано, Ferrari проведёт тесты дождевых шин Pirelli.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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