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Сборная школы №7 г. Владивостока завоевала путевку на городской чемпионат по лапте

Сборная школы №7 г. Владивостока завоевала путевку на городской чемпионат по лапте
Во Владивостоке в спортивном зале школы №7 состоялся турнир по лапте среди подростков Советского района. В нем приняли участие ученики 7-8 классов школ №№ 7, 58 и 61. Организатор спортивной встречи - МКУ «Молодежный ресурсный центр».



Лучше всех во время командной русской игры себя проявила сборная СОШ №7 – ребята четко и правильно подавали мяч, быстро реагировали и стратегически обдумывали все возможные действия на поле. Таким образом, команда школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте, обыграв сборную школы №61 со счетом 23:5 и школу №58 – счет 47:20.



Второе место на районном турнире по лапте среди подростков Советского района заняла сборная школы №61, третье – №58.



«К сожалению, в прошлом году мы вылетели из четвертьфинала. Теперь будем более серьезно готовиться к чемпионату, потому что хотим занять первое место», – прокомментировал капитан команды СОШ №7, восьмиклассник Даниил Одегов.



Организаторы планируют до конца апреля провести еще пять районных соревнований.



Напомним, уже были проведены соревнования в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Советском районах. Победителями стали школы №№ 7, 50, 66 и 56.



Второй по счету городской чемпионат по лапте среди подростков состоится весной 2017 года. Первый городской чемпионат по лапте, организованный МКУ «Молодежный ресурсный центр», состоялся в мае 2016 года. Его участниками стали 37 подростковых команд.



Для информации:



Организаторы продолжают принимать заявки на участие в соревнованиях по лапте, в них могут участвовать школьники 7-8 классов образовательных учреждений Владивостока. Заявку можно оставить по телефону: 222-22-94, Докучаев Павел Владимирович.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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