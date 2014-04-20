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Рубенс Баррикелло подтвердил свое участие в «24 часах Ле-Мана»

Экс-пилот Ф1 Ян Ламмерс рассказал, что получил согласие от Рубенса Баррикелло на выступление в «24 часах Ле-Мана» в составе Racing Team Netherlands, которая будет соревноваться в категории LMP2.

Рубенс Баррикелло выступит в "24 часах Ле-Мана"

«Я в восторге от того, что мы сформировали состав первого в истории экипажа Racing Team Netherlands, который выступит в Ле-Мане, – сказал Ян. – Мы гордимся тем, что привнесем бразильский стиль в гонку в Ле-Мане».

Кроме дебютанта легендарного 24-часового марафона Баррикелло, в экипаж RTN также войдут сам Ламмерс и Фриц ван Эрд.

Отметим, что для Ламмерса это будет уже 23-е выступление на кольце Сартэ.

В Ф1 Ян провел 41 гонку, тогда как Рубенс является действующим рекордсменом Больших Призов по количеству проведенных Гран При (322).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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