ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Рубенс Баррикелло подтвердил свое участие в «24 часах Ле-Мана» Экс-пилот Ф1 Ян Ламмерс рассказал, что получил согласие от Рубенса Баррикелло на выступление в «24 часах Ле-Мана» в составе Racing Team Netherlands, которая будет соревноваться в категории LMP2. Рубенс Баррикелло выступит в "24 часах Ле-Мана" «Я в восторге от того, что мы сформировали состав первого в истории экипажа Racing Team Netherlands, который выступит в Ле-Мане, – сказал Ян. – Мы гордимся тем, что привнесем бразильский стиль в гонку в Ле-Мане». Кроме дебютанта легендарного 24-часового марафона Баррикелло, в экипаж RTN также войдут сам Ламмерс и Фриц ван Эрд. Отметим, что для Ламмерса это будет уже 23-е выступление на кольце Сартэ. В Ф1 Ян провел 41 гонку, тогда как Рубенс является действующим рекордсменом Больших Призов по количеству проведенных Гран При (322).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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