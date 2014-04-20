Рубенс Баррикелло подтвердил свое участие в «24 часах Ле-Мана»
Экс-пилот Ф1 Ян Ламмерс рассказал, что получил согласие от Рубенса Баррикелло на выступление в «24 часах Ле-Мана» в составе Racing Team Netherlands, которая будет соревноваться в категории LMP2.Рубенс Баррикелло выступит в "24 часах Ле-Мана"«Я в восторге от того, что мы сформировали состав первого в истории экипажа Racing Team Netherlands, который выступит в Ле-Мане, – сказал Ян. – Мы гордимся тем, что привнесем бразильский стиль в гонку в Ле-Мане».Кроме дебютанта легендарного 24-часового марафона Баррикелло, в экипаж RTN также войдут сам Ламмерс и Фриц ван Эрд.Отметим, что для Ламмерса это будет уже 23-е выступление на кольце Сартэ.В Ф1 Ян провел 41 гонку, тогда как Рубенс является действующим рекордсменом Больших Призов по количеству проведенных Гран При (322).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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