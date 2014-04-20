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Мотогонщики проведут третий этап открытого чемпионата Владивостока

Мотогонщики проведут третий этап открытого чемпионата Владивостока
4 февраля на озере Юность во Владивостоке состоится мотокросс на льду. Третий этап открытого чемпионата города по мотоциклетному кроссу организует общественная организация мотоспорта «Легенда» при поддержке администрации краевого центра. Ожидается, что участниками гонок станут около 80 человек.



Несмотря на статус городского, участие в мотокроссе примут спортсмены со всего Приморья. По словам директора ОО «Легенда» Евгения Манышева, ожидается прибытие мотогонщиков из Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Большого Камня, Славянки, Кавалерово. Причем участниками соревнований будут как взрослые, так и дети.



«По нашим подсчетам, дети составят половину от всех участников, - рассказал он. - Самому юному спортсмену - три с половиной года. Все дети, а также взрослые прошли необходимую подготовку и имеют на руках страховые полисы. На соревнованиях обязательно присутствие сотрудников МЧС, которые пошли нам навстречу и угостят всех спортсменов и зрителей ароматной кашей».



К участию приглашаются профессионалы и любители. Начало тренировочных заездов - в 10.30, основных - в 12.00. Вход для зрителей свободный. Справки по тел. 254-08-19. Четвертый этап чемпионата запланирован на 18 февраля.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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