ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Яри-Матти Латвала: В Volkswagen я пытался копировать гоночный стиль Себастьена Ожье Яри-Матти Латвала признал, что в сезоне-2016 пытался копировать гоночный стиль своего бывшего напарника по Volkswagen Себастьена Ожье. Прошлый год стал худшим в карьере финна в WRC: он закончил кампанию только на шестом месте в общем зачете, проиграв чемпиону мира Ожье 156 очков. Яри-Матти Латвала рассказал о невозможности работы с Ожье «Все пошло наперекосяк, – заявил Яри-Матти в интервью AUTOSPORT.com. – Я не выигрывал, потому что пытался перенять стиль пилотирования Себастьена. Я окончательно запутался, стараясь делать все как он. Я смотрел на информацию, которую мне давали мои инженеры, и в то же время наблюдал за тем, как Ожье использовал тормоза. Я старался все изменить и делать то же, что и он». На протяжении четырех лет, когда они были напарниками по команде, Ожье выиграл 31 ралли и четырежды становился чемпионом мира. Латвала, в свою очередь, одержал за этот период времени всего девять побед. Финн признает, что ему не стоило копировать стиль француза. «В конце прошлого года я запутался. Ситуация осложнилась, – продолжил Яри-Матти. – Я просто не знал, что делать, и спрашивал себя: "Как мне пилотировать машину?" Я пытался копировать Ожье. Вот почему у меня не было шанса добиться успеха в Volkswagen. Я не мог сконцентрироваться на собственной работе, потому что постоянно смотрел за ним. Я позабыл о своем собственном стиле и полностью переключился на него». Напомним, после того, как Volkswagen покинула WRC в конце 2016 года, Латвала заключил контракт с Toyota, а Ожье перебрался в M-Sport. Интересно, что на дебютном этапе сезона 2017 года в Монте-Карло Себастьен финишировал первым, а Яри-Матти занял второе место.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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